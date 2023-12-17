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Депутату, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, обрали запобіжний захід

Надія Карбунар
glavcom.ua
Депутату, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, обрали запобіжний захід
Сергій Батрин проведе 2 місяці під вартою без можливості внесення застави
фото: скріншот із відео

За матеріалами слідства, підозрюваний намагався вплинути на керівництво сільради та інших депутатів, щоб вони ухвалили необхідне рішення

Депутату, який підірвав гранати під час сесії сільради на Закарпатті, обрали запобіжний захід – 2 місяці під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомили у Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області.

За матеріалами слідства, підозрюваний намагався вплинути на керівництво сільради та інших депутатів, щоб вони ухвалили необхідне рішення (яке саме – не уточнюється, – ред.). Проте безрезультатно.

Після цього він ненадовго залишив приміщення, а коли повернувся, дістав з кишень куртки три гранати та кинув на підлогу. Зазначається, що їх чоловік придбав напередодні.

Поранень дістали 23 особи. Один з потерпілих помер у лікарні, повідомила сторона обвинувачення.

Як відомо, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

Зауважимо, депутат-підривник лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

Підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.

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Теги: чоловік теракт Закарпаття депутат

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