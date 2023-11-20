Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада

НАБУ та САП викрили організовану групу у складі з керівництвом Держспецзв’язку, які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн

Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку, США надали Україні озброєння на $100 млн, нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію. «Главком» склав добірку новин 20 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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Міноборони продовжило проєкт з рекрутингу до ЗСУ

Міністерство оборони України продовжує проект з рекрутингу до Збройних сил України. Угоду про співпрацю підписано з компанією Work.ua.

Угоду про співпрацю в межах проекту з рекрутингу до Збройних сил України підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно.

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Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію

Нардепи готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися).

Нові обов’язки для військовозобов’язаних щодо: обов’язкового проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК; наявності при собі військово-облікових документів, які пред’являти на вимогу уповноваженому представнику ТЦК та СП.

Нові підстави для звільнення: за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства; у зв’язку із звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон); у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі; у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи; у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

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Україна повернула тіла ще 94 полеглих захисників

Сьогодні на підконтрольну уряду України територію повернено тіла (останки) 94 оборонців України.

Зазначається, що захід здійснювався Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура викрили організовану групу у складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), які заволоділи державними коштами на суму понад 62 млн грн.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу.

США надали Україні озброєння на $100 млн

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки та оборони. Це 51 транш обладнання, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

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Пакет містить додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свободу від триваючої агресивної війни Росії.