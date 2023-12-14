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Експерт з кібербезпеки попередив про можливі перебої у роботі Vodafone та lifecell

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Експерт з кібербезпеки попередив про можливі перебої у роботі Vodafone та lifecell
Оператори вимушені будуть зменшити кількість сервісів
фото з відкритих джерел

До перебоїв призведе перевантаження мережі на рівні доступу

Абоненти Vodafone та lifecell можуть зіткнутися з перебоями у роботі мобільних операторів. Про це попередив народний депутат, експерт з кібербезпеки, член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко.

«Якщо таки оператор не відновить своє ядро, то два інших оператора можуть почати працювати з перебоями. Це буде пов’язано з перевантаженням саме мережі на рівні доступу. І якщо так трапиться, то оператори вимушені будуть зменшити кількість сервісів які вони надають через мережу», – йдеться у повідомленні нардепа.

Федієнко додав, що цього можливо уникнути. За його словами, мобільним операторам потрібні додаткові ресурси смуг радіочастот, щоб розвантажити свої базові станції.

Народний депутат зазначив, що також можна спробувати перевести інфраструктуру доступу ураженого оператора на Vodafone та lifecell. Олександр Федієнко підкреслив, що це «дуже радикально, практично неможливо», але, на його думку, варто про це подумати.

До слова, на тлі масштабної атаки на «Київстар» українці за один день розкупили річний запас eSIM інших операторів. 

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

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Теги: депутат Київстар мобільні оператори Vodafone

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