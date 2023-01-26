Стефанчук відмежовується від Тищенка: дозволів на виїзд не надавав

Голова Верховної Ради Стефанчук: «Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав»

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв нардепа Миколу Тищенка у відрядження до Таїланду. Відповідну заяву Стефанчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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«Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував», – повідомив Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Микола Тищенко поїхав до Таїланду. Посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом «Слуги народу». Пізніше Давид Арахамія повідомив про те, що в «Слуга народу» ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії.