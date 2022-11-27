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Нардеп Тищенко згадав «ревізорське» минуле

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп Тищенко згадав «ревізорське» минуле
Нардеп сфотографувався зі знятою табличкою та опущеним донизу великим пальцем
фото: Микола Тищенко/Facebook

Микола Тищенко проінспектував пункти незламності, які працюють у столиці

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко проінспектував пункти незламності, які працюють у столиці. На одному з таких прилистків нардепа обурила табличка з інформацією про час роботи. Тищенко її зняв та написав обурливий пост.

«За наказом Президента – ніяких графіків у роботі пунктів незламності! У такий складний час пункти мають працювати цілодобово 24/7. Чому? Тому що в кожному будинку вимикають світло за різним графіком. А отже від якої саме години має відраховуватися, коли пункт незламності стане у нагоді? Вважаю це абсурдом. А у випадку нових масових обстрілів ситуація з електропостачанням буде погіршуватися», – написав Тищенко.

На додаток нардеп сфотографувався зі знятою табличкою та опущеним донизу великим пальцем.

У мережі одразу ж пригадали телевізійне минуле Миколи Тищенка. Він довгий час був ведучим програми «Ревізор». На знак того, що команда шоу рекомендує якийсь заклад чи послугу, Тищенко піднімав вказівний палець догори.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко втрапив у черговий конфуз. Політик вирішив привітати з днем народження Джо Байдена. 20 листопада президенту США виповнилося 80 років. Однак Тищенко довго не морочився, щоб підібрати слова вітання для американського лідера, а просто скопіював його біографію з Вікіпедії.

До того народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко насмішив соцмережі, тим що «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману.

Раніше нардепа Миколу Тищенка висміяли у мережі за фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров. Користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.

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Теги: депутат Ліван Ревізор Микола Тищенко партія Слуга народу

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