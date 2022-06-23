Стефанішина назвала дедлайн виконання Україною вимог ЄС щодо кандидатства

Україна уже готує дорожню карту щодо виконання рекомендацій Єврокомісії

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Ми розраховуємо так, що до кінця року реалізація всіх цих кроків можлива. Я думаю, що більшість із них ми можемо реалізувати навіть швидше. Що стосується певного законодавства та реалізації технічних завдань», – сказала Стефанішина.

Чиновниця нагадала, що наприкінці року Єврокомісія підготує висновки та оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з реалізацією рекомендацій.

«Це в наших інтересах, тому що ми хочемо говорити про початок переговорів», – наголосила віцепрем’єрка і додала, що Україна «нікому не віддасть статус свого кандидата в ЄС».

Стефанішина зазначала, що уряд уже готує дорожню карту щодо виконання рекомендацій Єврокомісії. Ці дорожня карта, за її словами, незабаром буде представлена та затверджена президентом України.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

До слова, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

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