  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Угорщина підтримає надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
рус
    Політика

    Угорщина підтримає надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

    Угорщина&nbsp;погодилася з пропозицією Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС - Угорщина підтримає надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
    Угорщина погодилася з пропозицією Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС
    фото з відкритих джерел

    Орбан також підтримує надання статусу кандидата в ЄС Молдові

    Угорщина підтримає надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час відеоконференції.

    Орбан погодився з пропозицією Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС. Угорщина разом із кількома іншими країнами-членами також вважає, що Грузія та Боснія і Герцеговина повинні отримати статуси в такому ж темпі.

    Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    17 червня Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Водночас, для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

    Остаточне рішення щодо надання статусу кандидата Україні має ухвалити саміт Європейської ради 23-24 червня – зустріч голів держав та урядів країн ЄС. Жоден з 27 членів не має проголосувати проти.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти війна Угорщина Віктор Орбан Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Угорщина підтримає надання Україні статусу кандидата в члени ЄС