Угорщина підтримає надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Угорщина погодилася з пропозицією Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС

Орбан також підтримує надання статусу кандидата в ЄС Молдові

Угорщина підтримає надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час відеоконференції.

Орбан погодився з пропозицією Євросоюзу надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС. Угорщина разом із кількома іншими країнами-членами також вважає, що Грузія та Боснія і Герцеговина повинні отримати статуси в такому ж темпі.

Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

17 червня Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Водночас, для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Остаточне рішення щодо надання статусу кандидата Україні має ухвалити саміт Європейської ради 23-24 червня – зустріч голів держав та урядів країн ЄС. Жоден з 27 членів не має проголосувати проти.

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