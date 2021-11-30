Суд дозволив затримати так званого главу окупованого Криму Аксьонова

Сергій Аксьонов з 2014 року активно прислужує путінському режиму

Сергію Аксьонову інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей

Київський апеляційний суд дозволив затримати ватажка кримських пособників окупантів Сергія Аксьонова, йому інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей. Про це повідомляється на сайті Київського апеляційного суду.

Так, суд розглянув скаргу прокурора на рішення Шевченківського райсуду Києва, який відмовив у дозволі на затримання Аксьонова для участі в засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Апеляційна інстанція скасувала це рішення і дозволила затримати так званого главу уряду окупованого Криму.

Аксьонов підозрюється у скоєнні низки злочинів:

дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь в ньому

терористичний акт

блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства

захоплення державних або громадських будівель

Нагадаємо, у квітні Зеленський запровадив санкції проти Аксьонова. Санкції введено безстроково.