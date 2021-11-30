Суд дозволив затримати так званого главу окупованого Криму Аксьонова
Сергію Аксьонову інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей
Київський апеляційний суд дозволив затримати ватажка кримських пособників окупантів Сергія Аксьонова, йому інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей. Про це повідомляється на сайті Київського апеляційного суду.
Так, суд розглянув скаргу прокурора на рішення Шевченківського райсуду Києва, який відмовив у дозволі на затримання Аксьонова для участі в засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
Апеляційна інстанція скасувала це рішення і дозволила затримати так званого главу уряду окупованого Криму.
Аксьонов підозрюється у скоєнні низки злочинів:
- дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
- створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь в ньому
- терористичний акт
- блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства
- захоплення державних або громадських будівель
Нагадаємо, у квітні Зеленський запровадив санкції проти Аксьонова. Санкції введено безстроково.