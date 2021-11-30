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    Суд дозволив затримати так званого главу окупованого Криму Аксьонова

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    Сергій Аксьонов з 2014 року активно прислужує путінському режиму - Суд дозволив затримати так званого главу окупованого Криму Аксьонова
    Сергій Аксьонов з 2014 року активно прислужує путінському режиму
    фото: regnum

    Сергію Аксьонову інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей

    Київський апеляційний суд дозволив затримати ватажка кримських пособників окупантів Сергія Аксьонова, йому інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей. Про це повідомляється на сайті Київського апеляційного суду.

    Так, суд розглянув скаргу прокурора на рішення Шевченківського райсуду Києва, який відмовив у дозволі на затримання Аксьонова для участі в засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

    Апеляційна інстанція скасувала це рішення і дозволила затримати так званого главу уряду окупованого Криму.

    Аксьонов підозрюється у скоєнні низки злочинів:

    • дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
    • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
    • створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь в ньому
    • терористичний акт
    • блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства
    • захоплення державних або громадських будівель

    Нагадаємо, у квітні Зеленський запровадив санкції проти Аксьонова. Санкції введено безстроково.

    Теги: Крим суд путінський режим тероризм сепаратизм Сергій Аксьонов арешт
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    Суд дозволив затримати так званого главу окупованого Криму Аксьонова