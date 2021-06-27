Аксьонов придумав, як використати «шикарне» каміння, що обрушилося на Ялту

Селевим щебнем хочуть підсипати сільські дороги

Очільник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, в буремні дев’яності відомий в кримінальних колах під кличкою «Гоблін», придумав, як з користю використати «шикарні» каміння та щебінь, принесені в прибережні міста півострова селевими потоками, – повідомляють «Новости Крыма».

На думку Аксьонова каміння цілком годиться для робіт по відновленню доріг в Ялті. Для цього його досить тільки почистити – і можна використовувати. Таку пропозицію він висловив на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій в Криму:

«Ми сьогодні в Василівці були, там жінка каже: приїжджають люди з селищ, де ґрунтові дороги, а там щебінь - чистий щебінь, який можна спокійно на підсипку використовувати. Чого возити-то його, витрачати час? …Якщо його трохи почистити, то взагалі шикарний щебінь - можна використовувати для будь-яких цілей», – сказав Аксьонов.

Очільник окупаційної влади півострова також рекомендував «міністру» ЖКГ Криму Сергію Донцю розглянути можливість використовувати такий щебінь в комплексних масштабних роботах в рамках програми грейдування сільських і міських доріг.

Нагадаємо, що Ялта й Керчпережили неконтрольовану водну стихію. Туристична інфраструктура фактично вийшла з ладу. Ялтинські пляжі змило, а мости знесло.

Російські туристи, а це переважно бюджетники й силовики, бо їм заборонено закордонні подорожі (окрім окупованих територій України), поспіхом лишають південне узбережжя Криму.