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    Аксьонов придумав, як використати «шикарне» каміння, що обрушилося на Ялту

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    Це каміння Аксьонов вважає &laquo;шикарним&raquo; - Аксьонов придумав, як використати «шикарне» каміння, що обрушилося на Ялту
    Це каміння Аксьонов вважає «шикарним»
    Фото: відкриті джерела

    Селевим щебнем хочуть підсипати сільські дороги

    Очільник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, в буремні дев’яності відомий в кримінальних колах під кличкою «Гоблін», придумав, як з користю використати «шикарні» каміння та щебінь, принесені в прибережні міста півострова селевими потоками, – повідомляють «Новости Крыма».

    На думку Аксьонова каміння цілком годиться для робіт по відновленню доріг в Ялті. Для цього його досить тільки почистити – і можна використовувати. Таку пропозицію він висловив на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій в Криму:

    «Ми сьогодні в Василівці були, там жінка каже: приїжджають люди з селищ, де ґрунтові дороги, а там щебінь - чистий щебінь, який можна спокійно на підсипку використовувати. Чого возити-то його, витрачати час? …Якщо його трохи почистити, то взагалі шикарний щебінь - можна використовувати для будь-яких цілей», – сказав Аксьонов.

    Очільник окупаційної влади півострова також рекомендував «міністру» ЖКГ Криму Сергію Донцю розглянути можливість використовувати такий щебінь в комплексних масштабних роботах в рамках програми грейдування сільських і міських доріг.

    Нагадаємо, що Ялта й Керчпережили неконтрольовану водну стихію. Туристична інфраструктура фактично вийшла з ладу. Ялтинські пляжі змило, а мости знесло.

    Російські туристи, а це переважно бюджетники й силовики, бо їм заборонено закордонні подорожі (окрім окупованих територій України), поспіхом лишають південне узбережжя Криму.

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    Теги: Крим стихійні лиха Сергій Аксьонов
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    Аксьонов придумав, як використати «шикарне» каміння, що обрушилося на Ялту