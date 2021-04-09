Зеленський запровадив санкції проти Януковича, Азарова і силовиків: перелік

Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича та його оточення

Санкції проти Януковича і його оточення вводять безстроково

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції відносно низки колишніх високопосадовців, зокрема президента-втікача Віктора Януковича і експрем'єра Миколи Азарова.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, крім колишнього президента в санкційний список потрапили:

Сергій Абісов - так званий «міністр внутрішніх справ Криму»;

Микола Азаров - колишній прем'єр України;

Сергій Аксьонов, так званий «голова Криму»;

Олександр Бобков - колишній нардеп України;

Валерій Грицай - колишній чиновник ГУ МВС України в Криму;

Костянтин Затулін, депутат Держдуми;

Петро Зима;

Андрій Іванцов - колишній заступник міністра внутрішніх справ по Криму;

Олег Кирилін - колишній заступник міністра внутрішніх справ по Криму;

Вадим Колесніченко - колишній нардеп;

Володимир Константинов;

Сергій Кусюк - колишній командир полку «Беркут»;

Павло Лебедєв - колишній міністр оборони України;

Леонід Пасічник - ватажок так званої «ЛНР»;

Олександр Поддубов - екс-начальник райвідділу міліції в Криму;

Наталія Поклонська - колишній так званий «прокурор Криму»;

Віктор Пшонка - колишній генпрокурор України;

Дмитро Саламатін - колишній міністр оборони України;

Ігор Соркін - колишній голова Нацбанку України;

Дмитро Табачник - колишній міністр освіти України;

Микола Ткаченко - колишній начальник Керченської міліції;

Микола Федорян - екс-заступник начальника ГУ МВС України в Криму;

Микола Фіськов - так званий «начальник кримінальної міліції ЛНР»;

Олександр Черпіцький - колишній заступник міністра оборони;

Ольга Чичилимова - екс-співробітник ГУ МВС України в Криму

Санкції проти них вводять безстроково.

Як повідомляв «Главком», наприкінці березня 2021 року Вищий антикорупційний суд скасував арешт майна рідної сестри куховарки колишнього президента Віктора Януковича та його співмешканки Любові Полєжай.

Мова йде про житловий будинок площею 416,9 кв. м і дві земельні ділянки площами 0,02 га і 0,14 га у селі Нові Петрівці під Києвом.