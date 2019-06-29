Суд відхилив апеляцію Парасюка щодо реєстрації кандидатом в народні депутати
Парасюк запевняє, що на Верховній раді життя не зупиняється
Чинний народний депутат України Володимир Парасюк програв апеляційний позов щодо реєстрації його кандидатом в нардепи на виборах в Раду 21 липня.
Про це Парасюк написав на своїй сторінці у Facebook.
«Ну що, друзі, ми програли і апеляцію. Знаєте, ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують лише вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи», - зазначив нардеп.
За його словами, «на Верховній раді життя не зупиняється».
«Друзі, я і без депутатського мандату не дам їм спокійно жити, - додав Парасюк.
«Пане Зеленський, ви - новий президент, якому люди довірились. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться не розпочавшись», - додав депутат.
Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати.