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    Політика

    Суд відхилив апеляцію Парасюка щодо реєстрації кандидатом в народні депутати

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    Чинний народний депутат України Володимир Парасюк - Суд відхилив апеляцію Парасюка щодо реєстрації кандидатом в народні депутати
    Чинний народний депутат України Володимир Парасюк
    Фото: Главком

    Парасюк запевняє, що на Верховній раді життя не зупиняється

    Чинний народний депутат України Володимир Парасюк програв апеляційний позов щодо реєстрації його кандидатом в нардепи на виборах в Раду 21 липня.

    Про це Парасюк написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Ну що, друзі, ми програли і апеляцію. Знаєте, ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують лише вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи», - зазначив нардеп.

    За його словами, «на Верховній раді життя не зупиняється».

    «Друзі, я і без депутатського мандату не дам їм спокійно жити, - додав Парасюк.

    «Пане Зеленський, ви - новий президент, якому люди довірились. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться не розпочавшись», - додав депутат.

    Нагадаємо, на засіданні 23 червня Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку і Аркадію Корнацькому в реєстрації кандидатом в народні депутати.

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