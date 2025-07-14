Призначення голови БЕБ. Конкурсна комісія ухвалила остаточне рішення

Очільниця комісії з добору директора БЕБ заявила, що група завершила свою роботу та виконала усі завдання

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати кандидатуру Олександра Цивінського. Раніше уряд відхилив пропозицію про його призначення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу комісії Лауру Стефан.

За словами Стефан, комісія завершила свою роботу та виконала усі завдання. «Я не бачу, щоб у комісії були можливості повертатися до попередніх етапів конкурсу. Ми подали нашу пропозицію на розгляд Кабміну, тому комісія нічого більше нічого не може зробити на цьому етапі», – сказала вона.

Так, кандидатура Цивінського на посаду директора БЕБ залишається чинною, тож комісія не буде переглядати її заново. Лаура Стефан також наголосила, що єдине, що зараз може зробити комісія – це знову подати всі необхідні документи, які раніше відхилив Кабмін.

Щодо листа Служби безпеки України, після якого уряд вирішив відхилити кандидатуру Цивінського, то комісія вирішила не розсекречувати зміст цього документа, порадивши йому самому звернутися до спецслужби для отримання інформації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії». Згодом конкурсна комісія отримала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

До слова, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський звернувся до уряду, щоб зʼясувати чому його не було призначено очільником Бюро економічної безпеки. Цивінський також хотів отримати документи, що стали підставою для такого рішення, однак не отримав відповіді.