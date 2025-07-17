Зеленський представив Раді кандидатуру Свириденко

За словами президента, Україна в час війни зберігає керованість державою і всіма інституціями

Президент Володимир Зеленський представив у парламенті кандидатуру Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Ірину Геращенко.

Під час виступу президент наголосив, що Україна в час війни зберігає керованість державою і всіма інституціями. Зеленський вважає, що завдяки оновленню уряду Україна отримає більше власної сили, наголосивши, що Сили оборони і надалі будуть отримувати весь необхідний ресурс для протидії агресії РФ. Український лідер наголосив, що очікує найближчим часом на програму діяльності нового уряду.

Як зазначив президент, наша держава має все необхідне для подальшого захисту суверенітету і незалежності. Водночас Зеленський наголосив, що Україна має покладатися на власні сили в виробництві зброї та досягти показника у 50%.

Глава України розповів, що має відбутися максимальна дерегуляція економіки, залучення партнерів для посилення економічного потенціалу України. Зокрема, він анонсував нові угоди з США та посилення переговорного напрямку для справедливого завершення війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністром України. Раніше Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку.

15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

До слова, «Слуги народу» провели засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка. Під час зустрічі було оголошено склад нового уряду.