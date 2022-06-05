Голова МЗС Італії попередив про «хлібні війни» через нестачу українського зерна

Італійський міністр закликає до якнайшвидшого досягнення мирної угоди між Україною та Росією

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо вважає, що через зернову блокаду в Україні, яка не дозволяє багатьом країнам отримати зерно, існує ризик виникнення нових конфліктів у Африці. Про це повідомляє The Business Tribune.

«Світова хлібна війна вже почалася, і ми маємо її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням терористичних організацій, переворотами: до цього може призвести зернова криза, яку ми переживаємо», – сказав Ді Майо.

На думку італійського міністра, президент Росії Володимир Путін «має якнайшвидше досягти мирної угоди, яка також включає угоду щодо зерна, наприклад угоду про припинення вогню, що дозволить нам евакуювати жінок, мирних жителів та дітей, які перебувають під російськими бомбами на сході України».

Ді Майо нагадав, що в українських портах російські військові кораблі заблокували 30 мільйонів тонн зерна. Він наголосив, що Захід працює над тим, щоб Росія розблокувала експорт пшениці через українські порти, оскільки є ризик того, що «у Африці спалахнуть нові війни».

Глава МЗС Італії нагадав про проведення 8 червня першого засідання з країнами Середземномор'я щодо продовольчої безпеки. Італія запропонувала нещодавно розмінувати порти України та створити «морські коридори» для перевезення пшениці. Італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі зателефонував Путіну, щоб попросити його розблокувати експорт зерна з України, а також із портів Чорного та Азовського морів, таких як Маріуполь, захоплених російськими військами. У відповідь Путін закликав Європу зняти санкції з Росії і тоді зерно зможе експортувати Росія.

Як відомо, до війни Україна була одним із провідних світових експортерів зернових та сільськогосподарських добрив, її товари мали вирішальне значення для продовольчої безпеки таких регіонів, як Близький Схід та Північна Африка.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

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