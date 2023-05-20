Окупанти атакували Нікопольщину: є постраждала, майже тисяча жителів лишилися без світла
У Нікополі внаслідок обстрілу постраждала 46-річна жінка
Російські загарбники вкотре вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждала жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Сьогодні знову обстріляли Нікопольщину. З важкої артилерії випустили понад 20 снарядів. Били по Нікополю та Червоногригорівській громаді», – написав він.
У Нікополі внаслідок обстрілу постраждала 46-річна жінка. Крім того, пошкоджено 17 приватних і багатоповерхових будинків. Зачепило і сонячні панелі, паркани та господарські будівлі.
«Залізо агресора побило газопроводи та лінії електропередач. Без світла нині майже тисяча нікопольців», – заявив голова ОВА.
Нагадаємо, триває 451-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав три ракетні та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.
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