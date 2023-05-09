З’явилося відео, як «Покемон» збив ракету під час атаки на Київ

Ракету збив гвардієць бригади «Буревій»

Військовому Національної гвардії України, який збив із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» крилату ракету Х-55 під час повітряної атаки російських загарбників на Київ, всього 20 років. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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«Ракету збив гвардієць бригади «Буревій» Гвардії наступу на псевдо «Покемон» і йому всього 20 років», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК «Ігла». У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55.

Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Близько 4:00 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

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Також в одному із районів Київської області була виявлена воронка від ворожих обстрілів.