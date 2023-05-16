Скільки грошей витратила Росія на ранкову ракетну атаку по Україні

РФ рано вранці 16 травня здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні

Російська Федерація рано вранці 16 травня здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Безрезультатний обстріл коштував агресорці щонайменше $119,08 мільйона.

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Згідно з даними Повітряних сил, сьогодні росіяни використали:

6 ракет аеробалістичних ракет «Кинджал»;

9 крилатих ракет «Калібр»;

3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА «Орлан», SuperCam.

Раніше видання Forbes повідомляло, що одна ракета «Калібр» коштує $6,5 млн. Таким чином загальний залп 16 травня обійшовся РФ у $58,5 млн. Пуски Х-47 «Кинджал», кожна з яких оцінюється у близько $10 млн, коштували РФ $60 млн.

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Згідно з інформацією у відкритих джерелах, вартість іранських БПЛА Shahed-136/131 варіюється від $20 тис. до $50 тис. за одиницю. Запуск 6 таких безпілотників обійшовся країні-окупанту $280 тис.

Відповідно до оцінки Генштабу, російський безпілотник «Орлан-10» коштує $100 тис. Скільки точно коштує SuperCam невідомо, але якщо його ціна така ж, як у «орлана», то за всі три БПЛА Росія заплатила $300 тисяч.

Нагадаємо, витрати Росії на оборону зросли на 282% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з новими даними, витрати на оборону в січні склали 1,18 трильйона рублів (354 мільярди грн), а в лютому – 822,4 мільярда рублів (246,72 мільярда грн). План витрат Росії на 2023 рік передбачає 4,98 трильйона рублів (1,49 трильйона грн) на оборону. Дані показують, що в січні-лютому країна витратила трохи понад 40% запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.

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До слова, Росія зможе фінансувати війну проти України ще принаймні рік, навіть за умови все більшого тиску безпрецедентних санкцій. Про це пише The Washington Post, посилаючись на секретні документи Пентагону, які нещодавно злили в мережу.