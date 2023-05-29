Ракетний обстріл столиці: Повітряні сили повідомили, чим і звідки атакувала РФ

Було застосовано озброєння, ракети, які летять по балістичній траєкторії

Російські ракети по Україні летіли з північного напрямку, ймовірно, з оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Ракети летіли по балістичній траєкторії. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Було застосовано озброєння, ракети, які летять по балістичній траєкторії, прилітають доволі таки швидко. Попередньо, це були «Іскандери». Вони є різних модифікацій. «Іскандер-М» – це балістична ракета, а є «Іскандер-К» – це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований – дамо пізніше», – сказав Ігнат.

При цьому речник не виключив, що росіяни могли застосувати зенітні ракети С-300 та С-400, які теж летять по балістичній траєкторії. За словами Ігната, Росія атакувала Київ з північного напрямку.

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«Напрямок атаки був з півночі. Де саме – це теж буде пізніше повідомлено. І С-300, і С-400, і «Іскандери» – це комплекси, які на землі... Цього разу у нас наземні установки, які могли завдати ударів», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

Уламки збитих ракет впали у Подільському, Оболонському районах Києва, внаслідок цього виникли пожежі. Також мер столиці Віталій Кличко повідомив про одного постраждалого, його госпіталізували.