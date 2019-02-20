Тарута розказав, коли в Україну прийдуть інвестиції



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Зустріч кандидата у президенти Сергія Тарути відбулася у конференц-залі столичного готелю «Хрещатик»

Кандидат у президенти повідомив, що команда політичної партії «Основа» розробила Стратегію «Україна 2030»

Кандидат у президенти України, лідер політичної партії «Основа» Сергій Тарута під час зустрічі з киянами ознайомив їх зі своєю виборчою програмою.

У конференц-залі столичного готелю «Хрещатик» зібралися жителі столиці, яким небайдуже, як розвиватиметься Україна та розбудовуватиметься Київ у найближчі роки.

Кандидат у президенти повідомив, що команда політичної партії «Основа» розробила Стратегію «Україна 2030», що передбачає стрімкий розвиток економіки нашої держави та підвищення якості життя людей. Серед однодумців Сергія Тарути - професіонали, за плечима яких - конкретні реалізовані справи, спрямовані на розвиток держави. Та й сам кандидат у президенти пройшов шлях від майстра мартенівського цеху до керівника потужної металургійної корпорації. У найскладніші для України часи він очолював Донецьку обласну державну адміністрацію, організовував визволення, а пізніше захист Маріуполя, громада якого згодом обрала його народним депутатом України.

Стратегію розвитку України Сергій Тарута разом з однодумцями презентував в Європі. Ще тоді європейські політики та економісти наголошували, що нашу державу не врятують кредити МФВ, адже вони - як швидка допомога. Україні потрібні потужні інвестиції. І Сергій Тарута знає, як їх залучити.

За словами Тарути, якщо буде довіра до керівництва країни, парламенту, тоді прийдуть інвестиції.

«Тоді почнуть будуватися нові підприємства, модернізуватися на інноваційній основі старі. Буде підвищуватися заробітна плата, зростатимуть надходження до бюджету, а значить збільшуватимуться пенсії, соціальні виплати. Країна запрацює та почне розвиватися», - наголосив кандидат у президенти України.

На переконання Сергія Тарути, перед українцями нині постає непростий вибір. Адже потрібно визначитися з кандидатом у президенти серед 44 претендентів на цю посаду. Водночас нині побутує думка, що старі політики – це погано, повинні бути молоді та популярні.

«Президент, прем’єр-міністр, міністр – це посади, що потребують великої компетенції, досвіду, розуміння, команди і професійності. Думаю, що ніхто не захоче, щоб артист, який грає лікаря, робив операцію людині», - зазначив Сергій Тарута.

На думку кандидата в президенти України, нинішній рік є вирішальним для майбутнього нашої держави. Якщо не відбудеться швидких змін на краще, масова міграція буде лише посилюватися.

«Якщо ми не зробимо людей багатими і щасливими – в Україні нікого не залишиться», - переконаний Тарута.

Також кандидат на посаду президента України зупинився на проблемах столиці.

«Київ - історичне місто, з красивою архітектурою та своїм унікальним обличчям, яке сьогодні руйнується. Ми перетворимо Київ на культурний, туристичний та православний центр Європи», - зазначив політик.

Сергій Тарута відповів на численні запитання киян. Зокрема, людей цікавили проблеми поліпшення якості життя, підвищення соціальних стандартів, розбудови економіки та, звичайно, встановлення миру в державі.