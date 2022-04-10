Білоруські спецслужби долучалися до поширення антиукраїнських фейків

Урядові структури Росії та Білорусі займаються кібершпигунством та таємними операціями впливу в Інтернеті

Урядові структури Росії та Білорусі займаються кібершпигунством та таємними операціями впливу в Інтернеті

КДБ Білорусі розповсюджував дезінформацію про намір України «капітулювати»

КДБ Білорусі поширював дезінформацію про начебто «капітуляцію» України польською та англійською мовами. Про це стало відомо зі звіту про ворожі дії в соцмережах за перший квартал 2022 року, який опублікувала компанія META, материнська організація Facebook, Instagram, WhatsApp та Oculus.

Один із кейсів присвячений діям мережі впливу, яку адміністрація майданчика пов'язує із білоруським КДБ.

У звіті зазначається, що пов'язані з урядом суб'єкти з Росії та Білорусі займаються кібершпигунством та таємними операціями впливу в Інтернеті. Ця діяльність включала інтерес до української телекомунікаційної галузі, глобального та українського оборонного та енергетичного секторів, технічних платформ, а також журналістів та активістів в Україні, Росії та за кордоном, пишуть «БелНовости».

«Ці операції, схоже, активізувалися незадовго до вторгнення росіян», - повідомляють автори доповіді.

Вони наводять приклад того, як мережа впливу (coordinated inauthentic behavior — CIB), пов'язана з білоруським КДБ, несподівано почала публікувати польською та англійською мовами повідомлення про капітуляцію українських військ без бою та втечу національних лідерів із країни 24 лютого, у день, коли Росія розпочала війну проти України.

Раніше суб'єкт загрози здебільшого спеціалізувався на звинуваченні Польщі у «жорстокому поводженні з мігрантами» з Близького Сходу. Про його активність META повідомляла у своєму звіті наприкінці листопада 2021 року.

Та сама мережа, підконтрольна спецслужбам Білорусі, спробувала просувати акцію протесту у Варшаві проти польського уряду 14 березня. META відключила аккаунт організаторів заходу того ж дня.

Раніше повідомлялося, що в перестрілці із співробітниками білоруського КДБ загинув мінський айтішник Андрій Зельцер.

Також два офіцери Управління КДБ в Гомельській області загинули, підірвавшись на протитанковій міні.