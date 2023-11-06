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Терміни воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Терміни воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію ще на 90 днів
фото: Офіс президента

Наразі воєнний стан та мобілізація тривають до 16 листопада

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні та мобілізації. Про це йдеться в картках законопроєктів № 10211 та № 10212.

Наразі воєнний стан та мобілізація тривають до 16 листопада. Зеленський пропонує продовжити їх ще на 90 діб.

Наразі документи опрацьовуються в комітеті.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна Володимир Зеленський воєнний стан мобілізація

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