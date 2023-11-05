Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: суд ухвалив вирок

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: суд ухвалив вирок
Герцаївського районного суду Чернівецької області ухвалив вирок ухилянту
фото з відкритих джерел

Під час слідства чоловік провину визнав та розкаявся

У Чернівецькій області до трьох років іспитового терміну засудили директора музичної школи, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Герцаївського районного суду Чернівецької області.

За даними суду, підозрюваний у січні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії.

На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: суд ухвалив вирок фото 1

Він отримав повістку та у лютому 2023 року повинен був прийти до військкомату для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації.

Під час слідства чоловік провину визнав та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на три роки іспитового.

Раніше працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП. 

Також у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «туберкульоз та неграмотність».

Нагадаємо, Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні. Він заявив, що в секторі безпеки та оборони наразі перебуває достатня кількість українських сил. Проблеми із призовом в Україні немає.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.

Читайте також: Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський уряд запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених
Путін готує мобілізацію усіх зеків
Вчора, 07:42
Питання мобілізації складне, але це не означає, що воно катастрофічне
«Складно, але не катастрофічно»: Данілов про мобілізацію
3 листопада, 23:02
Кардинальні зміни щодо мобілізації не плануються
Розширення мобілізації. Веніславський повідомив, чи готуються зміни до законодавства
3 листопада, 16:45

Суспільство

Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
Ексзаступник Резнікова отримав посаду у Світовому конгресі українців
Ексзаступник Резнікова отримав посаду у Світовому конгресі українців
На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: суд ухвалив вирок
На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: суд ухвалив вирок
Екснардеп потішив мережу свіжим селфі Залужного з дружиною
Екснардеп потішив мережу свіжим селфі Залужного з дружиною
Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити
Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
27K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
8989
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
8056
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7996
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
5147
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту