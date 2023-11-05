На Буковині директор музичної школи відмовився від мобілізації: суд ухвалив вирок

Під час слідства чоловік провину визнав та розкаявся

У Чернівецькій області до трьох років іспитового терміну засудили директора музичної школи, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Герцаївського районного суду Чернівецької області.

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За даними суду, підозрюваний у січні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії.

Він отримав повістку та у лютому 2023 року повинен був прийти до військкомату для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації.

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Під час слідства чоловік провину визнав та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на три роки іспитового.

Раніше працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП.

Також у Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «туберкульоз та неграмотність».

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Нагадаємо, Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні. Він заявив, що в секторі безпеки та оборони наразі перебуває достатня кількість українських сил. Проблеми із призовом в Україні немає.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.