Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін готує мобілізацію усіх зеків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Путін готує мобілізацію усіх зеків
Російський уряд запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених
фото з відкритих джерел

Тепер в'язні повинні ставати на військовий облік

Уряд Росії запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених у тюрмах і колоніях, який не вимагає особистої явки у військкомат. Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

Військкомати здійснюватимуть «особливий військовий облік» за місцем перебування громадян у виправних колоніях та СІЗО. Усі засуджені чоловіки розглядатимуться як потенційні військовослужбовці. Раніше особи, які відбувають покарання, не підлягали обліку.

Планується, що списки особливого військового обліку будуть формувати самі в’язниці та колонії. Їх змінюватимуть у міру етапування чи звільнення засуджених та передаватимуть до військкоматів.

«Особливий військовий облік» для ув’язнених не вимагає особистої явки у військкомат, проводитиметься без медкомісії та психологічного відбору.

Нагадаємо, у Росії тривають мобілізаційні заходи, але вони, здебільшого, мають прихований характер. У Росії під час мобілізації понад 20 тисяч людей на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Йдеться про рекрутинг серед ув'язнених і серед боржників якихось неблагонадійних категорій населення.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. 

Читайте також: Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Теги: росія мобілізація звільнення засуджені

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росію атакують дрони літакового типу
Британська розвідка підтвердила два удари дронами по Сочі
7 жовтня, 11:28
Росія планує вийти з Договору про заборону ядерних випробувань: оцінка ISW
Росія планує вийти з Договору про заборону ядерних випробувань: оцінка ISW
10 жовтня, 03:42
ЗСУ просунулись на північ від Мар’їнки – ISW
ЗСУ просунулись на північ від Мар’їнки – ISW
15 жовтня, 03:40
США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії
США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії
18 жовтня, 21:40
ЗСУ готуються до нових штурмів окупантів біля Авдіївки: деталі
ЗСУ готуються до нових штурмів окупантів біля Авдіївки: деталі
16 жовтня, 11:33
Окупанти вбили двох малолітніх дітей
Омбудсмен повідомив подробиці жорстокого розстрілу родини у Волновасі
29 жовтня, 17:59
Жителі Брянська чули близько десяти вибухів
«Бавовна» у Брянську: окупанти заявили про атаку безпілотників
25 жовтня, 06:39
РФ б'є по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій
21 жовтня, 08:43
Незважаючи на свідчення серйозних втрат з боку Росії, наступ в цьому районі триває
Росія зазнала колосальних втрат під Авдіївкою: супутникові фото
24 жовтня, 17:35

Політика

Путін готує мобілізацію усіх зеків
Путін готує мобілізацію усіх зеків
ЦАХАЛ завдав удару по машині швидкої допомоги в Газі
ЦАХАЛ завдав удару по машині швидкої допомоги в Газі
Ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі
Ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі
Проросійський голова служби держбезпеки Сербії пішов у відставку
Проросійський голова служби держбезпеки Сербії пішов у відставку
Як Ізраїль оточує Газу: супутникові знімки
Як Ізраїль оточує Газу: супутникові знімки
Білорусь заявила про порушення повітряного простору з боку Польщі
Білорусь заявила про порушення повітряного простору з боку Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
355K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
70K
Житло, погода і світло: що дивує українську біженку у Норвегії
49K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
21K
Скільки років громадянин може вважатися внутрішньо переміщеною особою: відповідь Верещук
18K
Атака «шахедів» на Львівщину: Садовий повідомив деталі (оновлено)
17K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка

Новини

Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту