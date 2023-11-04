Путін готує мобілізацію усіх зеків

Тепер в'язні повинні ставати на військовий облік

Уряд Росії запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених у тюрмах і колоніях, який не вимагає особистої явки у військкомат. Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

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Військкомати здійснюватимуть «особливий військовий облік» за місцем перебування громадян у виправних колоніях та СІЗО. Усі засуджені чоловіки розглядатимуться як потенційні військовослужбовці. Раніше особи, які відбувають покарання, не підлягали обліку.

Планується, що списки особливого військового обліку будуть формувати самі в’язниці та колонії. Їх змінюватимуть у міру етапування чи звільнення засуджених та передаватимуть до військкоматів.

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«Особливий військовий облік» для ув’язнених не вимагає особистої явки у військкомат, проводитиметься без медкомісії та психологічного відбору.

Нагадаємо, у Росії тривають мобілізаційні заходи, але вони, здебільшого, мають прихований характер. У Росії під час мобілізації понад 20 тисяч людей на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Йдеться про рекрутинг серед ув'язнених і серед боржників якихось неблагонадійних категорій населення.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.