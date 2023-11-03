«Складно, але не катастрофічно»: Данілов про мобілізацію
Система набору налагоджена, а рішення, чи потрібна людина армії, приймають військові
Мобілізація в Україні відбувається складно, але ситуація не є катастрофічною. Територіальні центри комплектування постійно набирають людей. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо.
«На початку війни була велика хвиля людей, які пліч-о-пліч стали на захист нашої країни. Пройшло вже понад 618 днів після початку цієї війни, і процес іде. Ми жодного дня не зупиняли процес мобілізації наших громадян. У нас є центри комплектації, де працюють військові люди, які безпосередньо підпорядковані військовим. Вони призивають стільки людей для виконання обов'язків, скільки вважають за потрібне», – розповів Секретар РНБО.
За його словами, питання мобілізації складне, але це не означає, що воно настільки катастрофічне, що треба кричати «караул, все пропало».
Данілов додав, що система набору налагоджена, а рішення, чи потрібна людина армії, приймають військові.
«Зараз люди, які приходять в центри комплектації, проходять медичну комісію. Після цього, якщо військові вважають, що така людина потрібна для армії, для захисту сил безпеки і оборони, обов'язково відбувається процес навчання. Тобто це вже налагоджена система. Це процес, який постійно рухається вперед», – зазначив він.
Нагадаємо, Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні. Він заявив, що в секторі безпеки та оборони наразі перебуває достатня кількість українських сил. Проблеми із призовом в Україні немає.
До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.
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