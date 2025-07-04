Тищенко та Порошенко конкурують за першість в Інстаграмі. Дослідження

Список найпопулярніших нардепів в Instagram очолили Микола Тищенко та Петро Порошенко

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко та Микола Тищенко посідають перше і друге місця серед найпопулярніших народних депутатів в Instagram. Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Попри те, що Instagram і Facebook фактично є однією платформою, авдиторія в цих соцмережах суттєво різниться. Найпопулярнішим серед нардепів в Instagram виявився Микола Тищенко, колишній телеведучий «ревізор» та ресторатор, мажоритарник з Києва від «Слуги народу», а нині позафракційний із підозрою у побитті військового.

Зараз контент Тищенка орієнтований на публікації навколо благодійної діяльності та допомоги військовим. Щоправда, між цими дописами трапляються, наприклад, привітання Алли Пугачової з днем народження та згадки про її «знакові для всього нашого покоління» пісні.

Instagram-сторінка Миколи Тищенка

До десятки найпопулярніших нардепів в Instagram увійшли два представники зі «Слуги народу» – Жан Беленюк та Василь Вірастюк. На їхніх сторінках майже нема типового для нардепів контенту, водночас дописи орієнтовані саме на їхню діяльність як спортсменів.

Instagram-сторінки Жана Беленюка та Василя Вірастюка

Загалом Instagram-сторінки українських нардепів здебільшого мають невелику авдиторію. Обранці там транслюють свою роботу у Верховній Раді та діляться особистим життям.

Нагадаємо, у чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером серед фракцій у Верховній Раді за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.