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Тищенко та Порошенко конкурують за першість в Інстаграмі. Дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Тищенко та Порошенко конкурують за першість в Інстаграмі. Дослідження
колаж: glavcom.ua

Список найпопулярніших нардепів в Instagram очолили Микола Тищенко та Петро Порошенко

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко та Микола Тищенко посідають перше і друге місця серед найпопулярніших народних депутатів в Instagram. Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Попри те, що Instagram і Facebook фактично є однією платформою, авдиторія в цих соцмережах суттєво різниться. Найпопулярнішим серед нардепів в Instagram виявився Микола Тищенко, колишній телеведучий «ревізор» та ресторатор, мажоритарник з Києва від «Слуги народу», а нині позафракційний із підозрою у побитті військового.

Тищенко та Порошенко конкурують за першість в Інстаграмі. Дослідження фото 1

Зараз контент Тищенка орієнтований на публікації навколо благодійної діяльності та допомоги військовим. Щоправда, між цими дописами трапляються, наприклад, привітання Алли Пугачової з днем народження та згадки про її «знакові для всього нашого покоління» пісні.

Тищенко та Порошенко конкурують за першість в Інстаграмі. Дослідження фото 2
Instagram-сторінка Миколи Тищенка

До десятки найпопулярніших нардепів в Instagram увійшли два представники зі «Слуги народу» – Жан Беленюк та Василь Вірастюк. На їхніх сторінках майже нема типового для нардепів контенту, водночас дописи орієнтовані саме на їхню діяльність як спортсменів. 

Тищенко та Порошенко конкурують за першість в Інстаграмі. Дослідження фото 3
Instagram-сторінки Жана Беленюка та Василя Вірастюка

Загалом Instagram-сторінки українських нардепів здебільшого мають невелику авдиторію. Обранці там транслюють свою роботу у Верховній Раді та діляться особистим життям.

Нагадаємо, у чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером серед фракцій у Верховній Раді за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.

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Теги: Петро Порошенко Instagram Микола Тищенко

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