Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах

Нардепи-блогери, російська мова та «ефект Януковича»: кого дивляться українці, поки Рада мовчить?

Те, що трансляції засідань Верховної Ради відсутні, а доступ журналістів до кулуарів обмежений – політика безпеки, хіба не так? Однак такі обмеження не завадили все ж таки бачити роботу парламентарів. Як не через офіційні канали, так у TikTok-трансляціях з сесійної зали від депутата Олексія Гончаренка, які він веде одразу з кількох смартфонів.

Верховна Рада перейшла в обмежений для журналістів режим роботи ще з початком пандемії Cоvid-19. А після повномасштабного вторгнення офіційні трансляції засідання парламенту «перекочували» в соцмережі окремих народних обранців. Це дало їм унікальну можливість отримати тисячну, а подекуди й мільйонну авдиторію.

Ба більше, для того щоб набрати популярність, не потрібно мати імідж «зразкового» нардепа. Навпаки, у лідерах за кількістю підписників – нардепи, що перебувають в СІЗО з підозрою в державній зраді – Олександр Дубінський і Євген Шевченко, а також нардепи-втікачі Олександр Куницький і Артем Дмитрук.

Для охоплень їм достатньо використати тригерні заголовки про «бусифікацію», «авторитаризм» чи «ефект Януковича». Є й інший метод. Приміром, вести канал російською мовою. Всього пʼять російськомовних YouTube-каналів народних обранців мають втричі більше підписників, ніж усі україномовні (а їх знайдено понад сотню).

Рух «Чесно» проаналізував соцмережі депутатів та зʼясував, хто з нардепів-блогерів є найпопулярнішими, яка соцмережа користується найбільшим попитом серед парламентарів та хто з них досі веде свої сторінки російською.

Рада в стрічці

Ще зовсім нещодавно більшість великих політичних гравців прагнули мати такі медіаресурси, як телеканал або онлайн ЗМІ, але це передбачало постійні та значні видатки на їхнє утримання. Однак за останні роки тенденція дещо змінилась. Наразі для прямої комунікації з виборцями народним обранцям IX скликання Верховної Ради більше не потрібно мати власні телеканали. Зараз для просування достатньо активно розвивати соціальні мережі. І поки телеканал «Рада» налічує трохи більше як 250 тис. підписників, загальна кількість підписників активних Youtube-каналів нардепів перевищує позначку в чотири мільйони. І це не найбільший показник серед проаналізованих соцмереж.

Найчастіше народні обранці мають саме Facebook-сторінки. Вони є у 316 нардепів, однак 16 таких акаунтів – неактивні. Важливо зазначити, що «неактивними» ми називаємо сторінки, на яких щонайменше за останній рік не було публікацій.

На противагу Facebook, YouTube не користується такою популярністю серед політиків: серед 137 наявних акаунтів, регулярні відео публікує лише 41 нардеп. Багато сторінок створювались саме напередодні виборів і слугували радше майданчиком для піару, ніж каналом постійної комунікації. Це особливо помітно серед депутатів «Слуги народу»: у багатьох останні відео датуються ще 2020 роком, мають невелику кількість переглядів і зазвичай містять «звітні» ролики про досягнення на окрузі.

Приклад сторінки нардепа з фракції «Слуга народу»

У чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.

Російськомовний YouTube українських нардепів

Цікаво, що лідери партій не завжди мають більшу кількість підписників у соцмережах, ніж рядові нардепи. Проте виключенням є лідерка «Батьківщини».

Наприклад, YouTube-канал Юлії Тимошенко налічує понад 150 тис. підписників і є найуспішнішим серед колег по фракції. Цікаво, що деякі її відео мають в рази більші перегляди, ніж кількість підписників. У такому випадку логічно припустити, що перегляди неорганічні, а накручені прямою або ж прихованою рекламою. Примітно, що одині із останніх роликів Тимошенко із назвою «Хто позбавляє Україну майбутнього і як це зупинити?» активно поширювався Телеграм-каналами.

Новини про відео з YouTube-каналу Юлії Тимошенко в анонімних медіа

Натомість у «ЄС» деякі депутати не просто наздоганяють, а й випереджають за популярністю самого лідера партії. Наприклад, YouTube-канал Олексія Гончаренка має на мільйон підписників більше, ніж сторінка Петра Порошенка.

На каналі Гончаренка публікуються огляди світових подій, засідань Ради та власні політичні коментарі нардепа з хайпово-спекулятивними заголовками. Водночас саме YouTube став єдиною платформою, яку політик веде російською. Примітно, що під час трансляцій Гончаренка з сесійної зали трансляції відбуваються українською, а політичні огляди нардеп веде російською мовою. Відео збирають тисячі, а подекуди й мільйони переглядів. Загалом Олексій Гончаренко перебуває в топовій десятці за охопленнями в кожній соцмережі.

YouTube-сторінка Олексія Гончаренка

Гончаренко не єдиний, хто, попри війну, для блогу послуговується російською. Третина нардепів має YouTube-канали, серед яких 15 – російськомовні та більшість за останній рік не мали жодної публікації. Але загальна кількість підписників лише пʼятьох активних російськомовних сторінок налічує понад 3 млн. користувачів. Для порівняння – це втричі більше за суму всіх наявних україномовних каналів нардепів. А їх Рух «Чесно» знайшов у 122 обранців.

Так, найбільше підписників серед нардепів у YouTube має скандальний мажоритарник-утікач з Харкова від «Слуги народу» Олександр Куницький. Його російськомовний канал зібрав понад 1,6 млн підписників і 664 млн переглядів. Серед роликів, приміром, є «викриття» роботи поліції.

Подібний контент Куницький публікує й у TikTok. Майже щодня на його сторінці з’являються відео з машини, де він вступає в конфлікти з поліціянтами. Ролики стабільно набирають тисячі, а подекуди й мільйони переглядів. Щоправда, коли саме були зняті ці відео – незрозуміло. За даними журналістів, ще в грудні 2024 року нардеп виїхав у відрядження до Ізраїлю, а згодом переїхав до США.

YouTube-сторінка Олександра Куницького

Серед російськомовних YouTube-блогерів також значиться нардеп від «слуг» Євгеній Брагар, Юрій Бойко (ПЗМЖ) та ще один мажоритарник-утікач Артем Дмитрук (колишній слуга, а наразі член депутатської групи «Відновлення України»).

Поміж лідерів за кількістю підписників на платформі перебуває також канал ще одного ексслуги, а наразі позафракційного депутата Гео Лероса. Щоправда, контент там не оновлювався понад рік. Серед старих публікацій переважно можна бачити ролики про проблеми з мобілізацією й «узурпацією влади» президентом Володимиром Зеленським.

TikTok

Ситуація з іншими соцмережами краща – україномовні сторінки нараховують більшу кількість підписників, ніж російськомовні. Водночас окремі активні акаунти російською все ж лишаються. Серед них, наприклад, Facebook Нестора Шуфрича, Instagram Олександра Дубінського, TikTok Євгенія Шевченка та X Максима Бужанського.

TikTok став платформою, де можна найшвидше досягти найбільших охоплень. Цим почали активно користуватися не лише українські, але й світові політики. Прослідкувати політичну рекламу там майже неможливо, а кількість переглядів на роликах може сягати десятки мільйонів.

TikTok-сторінки активно ведуть 48 нардепів. Формати в більшості з них схожі: виступи з парламенту, відповіді на політичні запитання підписників і часом – трохи особистого. Наприклад, нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук у своєму TikTok може ділитися сімейними моментами, розповідати про улюблені книжки та давати поради з повсякденного життя.

TikTok-сторінка Романа Грищука

Однак основна частина контенту депутатів у TikTok зосереджена на виступах із Верховної Ради. Це ще раз підтверджує, що закриті та малодоступні засідання парламенту сьогодні перейшли до соцмереж окремих політиків. Недарма більшість обранців активізували свої соцмережі саме після початку пандемії Covid-19, коли відкритість Ради фактично поставили на паузу.

Ще один яскравий приклад – ексголова Верховної Ради, перший номер списку «Слуги народу», а наразі позафракційний лідер Міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков. На своїй сторінці він регулярно публікує уривки з виступів у Раді, деякі з них зібрали понад 5 млн переглядів.

YouTube та TikTok-сторінка Дмитра Разумкова

Крім того, Олексій Гончаренко в TikTok стабільно веде пряму трансляцію засідань парламенту.

Telegram

Telegram, згідно з дослідженням медіаспоживання в Україні, є найпопулярнішою соцмережею серед українців. Попри його російське походження, активну сторінку там має майже кожен четвертий обранець. Загальна кількість підписників таких каналів перевищує 840 тисяч.

Раніше Рух «Чесно» вже аналізував, як пов’язані між собою різні анонімні Telegram-канали, кого з політиків вони підтримують і хто проводить там рекламні кампанії.

Один із найпопулярніших Telegram-каналів належить позафракційному нардепу Олександру Дубінському, який нині перебуває в СІЗО за підозрою в державній зраді. Його російськомовна Telegram-сторінка має майже 150 тис. підписників.

Telegram-сторінка Олександра Дубінського

Арешт не заважає Олександру Дубінському залишатися активним і популярним у всіх соцмережах. Крім того, нардеп часто нагадує своїм підписникам, що потребує грошової допомоги для «боротьби із Зе-системою». І поки українці збирають кошти для армії, Сергій Д. відкрив банку «Свободу Дубінському» для підтримки «юридичної команди» нардепа.

Збір для Олександра Дубінського

Загалом дописи Дубінського орієнтовані на теми «бусифікації», «авторитаризму» влади, захисту Російської церкви. Найчастіше такі наративи поширює й мажоритарник із Дніпра від «Слуги народу» Максим Бужанський, який має схожі пости на своєму каналі.

Інші популярні російськомовні Telegram-канали ведуть колишні представники більшості, а наразі депутати від групи «Відновлення України» – підсанкційний нардеп-втікач Артем Дмитрук і Євгеній Шевченко. Крім уже відомих наративів, Дмитрук додає ідеї про свою приналежність до «громадян Київської Русі» та виступає за відсутність кордонів між трьома народами – Росією, Україною та Білоруссю. Один такий допис може мати охоплення в понад 60 тис.

Telegram-сторінка Артема Дмитрука

Крім того, Дмитрук регулярно висловлює думку про те, що неможливо повернути всі окуповані Росією українські території. Зокрема, в нещодавньому відео в Instagram він підтримав чоловіка, який заявив про готовність віддати чотири області України Росії задля досягнення миру.

Instagram-сторінка Артема Дмитрука

Натомість останній допис Євгена Шевченка датується листопадом 2024, де він пише: «Саша Дубинский! Готовься меня встречать. Придётся теперь вместе посидеть в сизо. Политика она такая». Нагадаємо, що зараз Шевченко має підозру в державній зраді і тому перебуває під вартою без права на заставу.

Раніше нардеп на своїй Telegram-сторінці активно висловлювався з приводу світових подій, зокрема підтримував проросійські партії (Альтернативу для Німеччини та Грузинську мрію) під час виборів у різних країнах. Він також є палким прихильником президента США Дональда Трампа. Вірив у його перемогу, посилаючись на «ефект Януковича», коли, на його думку, «жилося краще, ніж при наступниках».

Telegram-сторінка Євгена Шевченка

Контент інших популярних Telegram-нардепів схожий. Обранці в режимі реального часу можуть публікувати дописи про ухвалення законопроєктів та роботи Верховної Ради. Зараз дописи з їхніх сторінок часто стають першоджерелами для поширення новин серед українських медіа.

X (Twitter)

Єдиною платформою без жодного активного російськомовного акаунта серед нардепів виявився X (Twitter). Там обранці здебільшого комунікують українською чи англійською – переважно висвітлюють наслідки російських обстрілів і звертаються до міжнародної аудиторії.

Нагадаємо, раніше Рух «Чесно» вже визначав рейтинг найбільших Twitter-«амбасадорів» України. Тоді його очолили Леся Василенко, Кіра Рудик та Петро Порошенко.

X-сторінки Володимира Арʼєва, Лесі Василенко та Кіри Рудик

Серед X-блогів нардепів відрізняється хіба що контент Петра Порошенка. В останніх дописах він активно звітує про благодійну діяльність і публікує фото парламентської роботи. Натомість контент його однопартійця Андрія Парубія здебільшого зводиться до вітальних постів з нагоди різних свят.

X-сторінка Андрія Парубія

Facebook

Facebook наразі залишається єдиною соцмережею, де можна прозоро відстежити політичну рекламу й витрати на неї. Утім, популярність нардепів не завжди напряму пов’язана з рекламним бюджетом. Із десяти найпомітніших у Facebook лише троє запускали рекламу протягом року. Йдеться про Антона Яценка, Петра Порошенка та Валентина Наливайченка. За 2024 рік кожен із них на таку рекламу витратив по кілька тисяч доларів.

Лідер з реклами – одіозний позафракційний мажоритарник з Черкащини Антон Яценко. У його стрічці розміщені звернення до жителів Умані та реклама своєї благодійної діяльності. Нагадаємо, саме він, за результатами дослідження «Чесно», став рекордсменом за кількістю задекларованих громадських організацій у 2024 році.

Бібліотека реклами Facebook-сторінки Антона Яценка

Власну благодійну роботу постійно рекламує і Петро Порошенко.

Бібліотека реклами Facebook-сторінки Петра Порошенка

Інші нардепи у Facebook або запускали рекламу напередодні виборів, або взагалі її ніколи не мали. На кількість підписників, імовірно, впливає активність в інших соцмережах. Приміром, крім вже згаданого Олексія Гончаренка, свій YouTube-канал має Ірина Геращенко, де чи не щодня публікує відеоконтент. Ролики переважно орієнтовані на критику фракції «слуг» та мають гучні заголовки.

YouTube-сторінка Ірини Геращенко

Загалом сторінки нардепів у Facebook схожі між собою: вони публікують інформацію про депутатську діяльність і зареєстровані законопроєкти.

Інстаграм

Попри те, що Instagram і Facebook фактично є однією платформою, авдиторія в цих соцмережах суттєво різниться.

Найпопулярнішим серед нардепів в Instagram виявився Микола Тищенко, колишній телеведучий «ревізор» та ресторатор, мажоритарник з Києва від «Слуги народу», а нині позафракційний із підозрою у побитті військового.

Зараз контент Тищенка орієнтований на публікації навколо благодійної діяльності та допомоги військовим. Щоправда, між цими дописами трапляються, наприклад, привітання Алли Пугачової з днем народження та згадки про її «знакові для всього нашого покоління» пісні.

Instagram-сторінка Миколи Тищенка

До десятки найпопулярніших нардепів в Instagram увійшли два представники зі «Слуги народу» – Жан Беленюк та Василь Вірастюк. На їхніх сторінках майже нема типового для нардепів контенту, водночас дописи орієнтовані саме на їхню діяльність як спортсменів.

Instagram-сторінки Жана Беленюка та Василя Вірастюка

Загалом Instagram-сторінки українських нардепів здебільшого мають невелику авдиторію. Обранці там транслюють свою роботу у Верховній Раді та діляться особистим життям.

Соцмережі, безперечно, зробили політику доступнішою – тепер, щоб «завіруситися», не потрібно мати мільйони на телеефіри чи власні канали. Водночас у часи закритості парламенту залишається питання, наскільки прозоро транслюється його діяльність через канали окремих депутатів.

Нагадаємо, що раніше Рух «Чесно» вже писав: закритість парламенту, виправдана на початку повномасштабної війни, з часом перетворилася на зручну для влади практику. Але суспільство чекає відкритості – трансляцій, доступу журналістів і публічності в роботі комітетів.

Олександра Левчак, рух «Чесно»