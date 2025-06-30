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Скандал у Львові: Музей Шухевича став каменем спотикання між Садовим та Порошенком

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Скандал у Львові: Музей Шухевича став каменем спотикання між Садовим та Порошенком
Порошенко: крім як ганьба сказати нічого
колаж: glavcom.ua

Суперечка навколо Музею Романа Шухевича у Львові: Садовий обіцяє «живий простір», Порошенко критикує затягування відновлення

Міський голова Львова Андрій Садовий та п'ятий президент України Петро Порошенко вступили у заочну дискусію щодо вшанування пам’яті Романа Шухевича та відновлення зруйнованого росіянами музею. Тоді як Садовий обіцяє створити новий, «живий» простір, Порошенко гостро критикує затягування робіт. Про це повідомляє «Главком».

Позиція Андрія Садового: Музей-«сенс», а не «ритуал»

Скандал у Львові: Музей Шухевича став каменем спотикання між Садовим та Порошенком фото 1
фото: Андрій Садовий

Андрій Садовий заявив, що йому «не соромно» за ситуацію з музеєм. Він вважає, що для частини «старорежимних політиків» меморіали та пам’ятні дошки є лише «декораціями» для показового покладання квітів.

«Музей Шухевича буде! Але це буде не ритуальний простір, а живе місце – для тих, хто хоче знати, чому він жив і за що загинув», – наголосив Садовий. Він повідомив, що цього тижня очікується проєкт музею з експертизи, після чого відбудеться публічна презентація та тендер на визначення генерального підрядника. Міський голова підкреслив, що роботи робитимуться «не під «дату», а для якості. Щоб надовго».

Сьогодні, у день народження Романа Шухевича, на місці майбутнього музею історик Микола Посівнич прочитав лекцію для львівських школярів. Садовий висловив сподівання, що це буде перший музей в Україні, відбудований після російського знищення, і закликав «залишити цю справу фахівцям, а не політикам!».

Критика Петра Порошенка: «Ганьба» і «дріб’язкове політиканство»

Скандал у Львові: Музей Шухевича став каменем спотикання між Садовим та Порошенком фото 2
фото: Петро Порошенко

Натомість Петро Порошенко різко розкритикував стан території навколо музею, назвавши його «ганьбою». «Бур’ян по пояс, скоро вовки заведуться. Очевидно, саме так, на думку львівської міської влади, слід вшановувати пам’ять Романа Шухевича», – заявив Порошенко.

Він зазначив, що розуміє, для чого росіяни поцілили в музей 1 січня 2024 року, але не може збагнути, чому керівництво Львова «вже півтора року блокує мою ініціативу відновити будівлю і впорядкувати територію, а зарезервовані під це гроші з’їдає інфляція». Порошенко пояснив це «дріб’язковим і ницим політиканством».

Експрезидент підтвердив, що його пропозиція фінансувати роботи залишається в силі, за умови дозволу міської влади на їх проведення. «Я готовий хоч завтра забезпечити фінансування робіт, аби тільки був дозвіл влади на їх проведення», – наголосив він, додавши, що хотів би «вибачитися перед нащадками Шухевича» за ситуацію.

Нагадаємо, 7 березня, у Львівському історичному музеї відбулася презентація віртуального музею головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

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Теги: музей скандал Юрій Шухевич Андрій Садовий Петро Порошенко

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Політика

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