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Король та королева Facebook. Названо двох нардепів, які мають найбільше підписників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Король та королева Facebook. Названо двох нардепів, які мають найбільше підписників
Власну благодійну роботу рекламує Петро Порошенко у Facebook
колаж: glavcom.ua

Порошенко та Тимошенко, за даними дослідження руху «Чесно», є найпопулярнішими нардепами в американській соцмережі

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко та голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко мають найбільше підписників у Facebook. Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Facebook наразі залишається єдиною соцмережею, де можна прозоро відстежити політичну рекламу й витрати на неї. Утім, популярність нардепів не завжди напряму пов’язана з рекламним бюджетом. Із десяти найпомітніших у Facebook лише троє запускали рекламу протягом року. Йдеться про Антона Яценка, Петра Порошенка та Валентина Наливайченка. За 2024 рік кожен із них на таку рекламу витратив по кілька тисяч доларів. 

Король та королева Facebook. Названо двох нардепів, які мають найбільше підписників фото 1

Лідер з реклами – одіозний позафракційний мажоритарник з Черкащини Антон Яценко. У його стрічці розміщені звернення до жителів Умані та реклама своєї благодійної діяльності. Нагадаємо, саме він, за результатами дослідження «Чесно», став рекордсменом за кількістю задекларованих громадських організацій у 2024 році.

Король та королева Facebook. Названо двох нардепів, які мають найбільше підписників фото 2
Бібліотека реклами Facebook-сторінки Антона Яценка

Власну благодійну роботу постійно рекламує і Петро Порошенко. 

Король та королева Facebook. Названо двох нардепів, які мають найбільше підписників фото 3
Бібліотека реклами Facebook-сторінки Петра Порошенка

Інші нардепи у Facebook або запускали рекламу напередодні виборів, або взагалі її ніколи не мали. На кількість підписників, імовірно, впливає активність в інших соцмережах. Приміром, крім Олексія Гончаренка, свій YouTube-канал має Ірина Геращенко, де чи не щодня публікує відеоконтент. Ролики переважно орієнтовані на критику фракції «слуг» та мають гучні заголовки.

Король та королева Facebook. Названо двох нардепів, які мають найбільше підписників фото 4
YouTube-сторінка Ірини Геращенко

Загалом сторінки нардепів у Facebook схожі між собою: вони публікують інформацію про депутатську діяльність і зареєстровані законопроєкти. 

Нагадаємо, у чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером серед фракцій у Верховній Раді за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.

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Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко Facebook Антон Яценко

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