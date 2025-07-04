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Порошенка визнано королем Twitter

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Порошенка визнано королем Twitter
скрін із відео

Дослідження руху «Чесно» засвідчило: найбільшим Twitter-«амбасадором» є експрезидент

Єдиною платформою без жодного активного російськомовного акаунта серед нардепів виявився X (Twitter). Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Зазначається, що у Twitter народні обранці здебільшого комунікують українською чи англійською – переважно висвітлюють наслідки російських обстрілів і звертаються до міжнародної аудиторії.

Порошенка визнано королем Twitter фото 1

Рейтинг найбільших Twitter-«амбасадорів» України очолили Леся Василенко, Кіра Рудик та Петро Порошенко.

X-сторінки Володимира Арʼєва, Лесі Василенко та Кіри Рудик
X-сторінки Володимира Арʼєва, Лесі Василенко та Кіри Рудик

Серед X-блогів нардепів відрізняється хіба що контент Петра Порошенка. В останніх дописах він активно звітує про благодійну діяльність і публікує фото парламентської роботи. Натомість контент його однопартійця Андрія Парубія здебільшого зводиться до вітальних постів з нагоди різних свят.

Порошенка визнано королем Twitter фото 2

Нагадаємо, у чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером серед фракцій у Верховній Раді за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.

Найчастіше народні обранці мають саме Facebook-сторінки. Вони є у 316 нардепів, однак 16 таких акаунтів – неактивні, тобто такі на яких щонайменше за останній рік не було публікацій. 

Теги: депутат Петро Порошенко Європейська солідарність рейтинг Кіра Рудик Twitter

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