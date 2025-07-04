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Справа про поділ майна. Апеляційний суд на Вінниччині дав надію Марині Порошенко

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Справа про поділ майна. Апеляційний суд на Вінниччині дав надію Марині Порошенко
Експрезидент Петро Порошенко називає Марину ідеальною дружиною
фото: Марина Порошенко/Facebook

З кінця березня дружина п’ятого президента перебуває у судах

Вінницький апеляційний суд зобов’язав Крижопільський районний суд Вінницької області продовжити розгляд справи за цивільним позовом дружини експрезидента Марини Порошенко до свого чоловіка Петра Порошенка щодо поділу майна подружжя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

Із апеляційною скаргою звернулася представниця дружини колишнього президента. Адвокат просила скасувати рішення Крижопільського райсуду, який не захотів розглядати позов по суті й закрив справу за відсутністю предмету спору.

Представниця Марини Порошенко переконувала апеляцію: її клієнтка має майно, яке набула у шлюбі з Петром Порошенком. Ба більше, дружина експрезидента хоче скористатися правом і виокремити свою частку зі спільної сумісної власності на нажите майно. Однак внаслідок запроваджених санкцій проти її чоловіка він не може укласти договір про поділ майна, що стало підставою для звернення до суду.

Тобто між подружжям Порошенків відсутня згода щодо порядку поділу майна, пояснила адвокат.

Представник експрезидента, адвокат Ілля Новіков подав відзив на апеляційну скаргу Марини Порошенко. Він просив Феміду задовольнити скаргу позивачки. І наголосив: розподіл майна, зазначений у позовній заяві, відповідає особистим інтересам кожного з подружжя, є справедливим, не викликає заперечень відповідачем та не свідчить про відсутність предмету спору.

У підсумку апеляційна інстанція дійшла висновків, що Крижопільський районний суд Вінницької області допустився помилок під час ухвалення рішення. По-перше, суд першої інстанції не мав права закривати провадження на підготовчому етапі. З цього приводу Верховний суд свого часу дав відповідне тлумачення, в якому зазначено: закриття провадження можливе лише в судовому засіданні, а не при проведенні підготовчого засідання. На це рішення апеляційний суд послався у своїх аргументах.

По-друге, апеляція зауважила: Крижопільський райсуд помилково зробив висновок про відсутність спору між Мариною та Петром Порошенками. На думку Феміди, відсутність заперечень чоловіка позивачки проти самого позову не усуває предмет спору між сторонами. Також це не є перешкодою для розгляду по суті заявлених позовних вимог дружини колишнього глави держави.

«Оскільки ухала суду першої інстанції про закриття провадження у справі перешкоджає подальшому провадженню у справі, то, відповідно до п.4 ч.1 ст.379 Цивільного процесуального кодексу, така ухвала підлягає скасуванню, а справа направленню до суду першої інстанції для продовження розгляду. Тому з цих підстав апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню», – ідеться у постанові Вінницького апеляційного суду.

Варто додати: наприкінці червня п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко в інтерв’ю журналістці Наталії Балюк зізнався, що Марина Порошенко є ідеальною дружиною. На запитання про поділ майна у суді експрезидент відреагував так: «Друзі, я кожному з вас щиро бажаю, щоб ви мали таку любов, як у нас із Мариною; щоб мали таку родину, як у нас із Мариною. И будет вам счастье. Не шукайте чорну кішку у темній кімнаті».

Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року дружина експрезидента пішла до Крижопільського районного суду Вінницької області, сподіваючись розділити спільне нажите майно з чоловіком загальною вартістю 17,1 млрд. грн. За інформацією «Главкома», за собою Марина Порошенко мала намір закріпити найцінніше майно, яке приносить стабільний значний дохід. Зокрема мова у позові йшла про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко.

Колишня перша леді також претендувала  на мільйони чоловіка, які лежать на рахунках Міжнародного інвестиційного банку і «РВС Банку»

Натомість за Петром Порошенком (про що було вказано у позові про поділ майна подружжя) залишалися: мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску; напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску; автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску; 93,93% частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Екран» (за даними аналітичної системи YouControl, з лютого 2016 року це підприємство перебуває у стані припинення); невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва «Ротшильд Траст») на суму $20 млн; 3,19 млрд грн готівки.

Також колишньому президенту повинні перепасти 43 картини і скульптура довгоного слона Сальвадора Далі (її у 2012 року Петро Порошенку придбав за $338,5 тис. на аукціоні на Sotheby’s у Нью-Йорку). Вартість вищеперелічених творів мистецтва на дату позову Марини Порошенко складала 100,4 млн євро (понад 4,5 млрд грн)!

У підсумку Крижопільський районний суд ухвалив неочікуване рішення для позивачки та її чоловіка: закрив провадження в справі за відсутності предмета спору. Феміда зазначила: згідно зі статею 71 Сімейного кодексу, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

У випадку з сім’єю Порошенків, на думку суду, є усна домовленість про поділ майна. До того ж позивач не надала доказів про неможливість добровільно оформити домовленість про поділ майна, яке зазначено у позові із присудженням відповідних об’єктів майна кожному із подружжя, як досягли згоди сторони.

Крім цього, у позовній заяві, як сказано в судовій ухвалі, Марина Порошенко просила Феміду залишити у спільній сумісній власності решту майна подружжя, крім того, яке позивачка хотіла поділити.

Раніше Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк», власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн грн за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом – йдеться у повідомленні НБУ.

До слова, експрезидент Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». 16 квітня сплив термін, встановлений судом для його ознайомлення з матеріалами «вугільної справи», тому тепер справа розглядатиметься по суті у суді.

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Теги: Марина Порошенко шлюб Петро Порошенко Вінниця війна суд майно

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