У «Слузі народу» розповіли, що хочуть почути в Трускавці від Зеленського

Євгенія Кравчук: Треба чітко розуміти, що нас об'єднує і куди ми йдемо

На зібрання фракції «Слуга народу» у Трускавці від президента Володимира Зеленського хочуть почути, які будуть подальші кроки в питані деолігархізації, а також, які пріоритети роботи «слуг» на найближчий час. Зазначила у розмові з «Главкомом» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Нам від президента важливо почути якісь основні маркери, які стосуються найближчих років. Бо для того, щоб ми були єдиною фракцією, треба чітко розуміти, що нас об'єднує і куди ми йдемо», – зазначила Кравчук.

Останнім часом у прийнятті деяких рішень у фракції «Слуга народу» відсутня одностайність бачення деяких питань, наприклад, закону деолігархізації. Тож на запланованому зібранні для «слуг», за словами Кравчук, важливо розуміти, які подальші кроки у цьому напрямку.

«Є глобальні речі, які ми вже запустили, – земельна реформа, закон про референдум, які у нас були записані в програмі. Якісь хороші проєкти, що виникли абсолютно логічно – курс на оновлення інфраструктури, оновлення країни, у вигляді будівництва доріг, мостів, аеропортів. Це всі підтримують і тут немає взагалі якихось суперечок. Є речі, які взагалі безконфліктні, є більш дискусійні та масштабні. Наприклад, які плануються наступні кроки в деолігархізації, бо ми ж прийняли лише один законопроєкт, але маємо ще п’ять (умовно). Просто треба сісти та тверезо подивитися, які такі основні ключові моменти нас чекають», – наголосила заступниця голови фракції «Слуга народу».

Як раніше повідомлялося , відмова нардепки Людмили Буймістер голосувати за законопроєкт про олігархів 5599 може коштувати їй місця у фракції «Слуга народу». Утім жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції.

До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами» в Трускавець (фото).

Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

Також, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.



