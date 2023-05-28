Тупість та впертість: Данілов відреагував на нічну атаку РФ

Секретар РНБО також привітав киян із Днем міста

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав масовану атаку РФ «Шахедами» по території України – демонстрацією тупості та впертості. Про це Данілов написав у Facebook.

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«О 5:30 переглянув ранкове оперативне зведення і тільки здивовано похитав головою. Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні «чесноти» – тупість і впертість у різних їх варіаціях», – написав Данілов.

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Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Також у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.