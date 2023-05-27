Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста

За словами голови СБУ, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом

Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього «певні заходи». Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову.

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«Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов’язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу», – повідомив очільник СБУ.

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Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та «інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі».

Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а «краще за всім цим спостерігати».

Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ прокоментувала інформацію про наявність російського громадянства у батька та брата заступника глави СБУ Сергій Наумюка.