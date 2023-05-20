На окуповану територію Запорізької області прибули «кадировці»

Кадиров продовжує розбудовувати свою приватну армію

На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксована присутність окупантів із особистих загонів глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Так, на окуповану частину Запорізької області перекинули мотострілецький батальйон «Юг-Ахмат», який підпорядковується Кадирову.

Як відомо, Кадиров продовжує розбудовувати свою приватну армію, щоб краще підготуватися до епохи нестабільності в РФ. За даними начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Кадиров – наркозалежний та хворий. До того ж у майбутньому він може піти війною проти російської влади.

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Раніше повідомлялося, що Кадиров носить на пальці дивний датчик.

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