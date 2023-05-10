Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ

Пригожин знову поскаржився на нестачу боєприпасів для війни проти України

Українські військові із неабияким успіхом знищують окупантів

«Вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових. Втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади підтвердила у Telegram третя окрема штурмова бригада ЗСУ.

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До того ж лише за дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях Бахмута штурмовики у складі тактичної групи «Азов» знищили 64 окупантів, ще 87 – «на пів шляху до попередньо згаданих, ліквідація триває, дані уточнюються». Серед них є і так звані вагнерівці. Також наразі бригада має полонених росіян.

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Крім того військові відзначили, що «окремої уваги заслуговує» і знищена російська техніка. Йдеться про декілька складів з боєкомплектом російських окупантів, міномети та «не один» БМП.

Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм, і аби його втримати загинули 500 «вагнерівців».

Він також знову поскаржився на нестачу боєприпасів для війни проти України. Однак тепер Пригожин уже не хоче відходити з Бахмута на Донеччині найближчими днями.

Ще власник ПВК пригрозив чиновникам, що «українці прийдуть до Ростова, якщо фронт посиплеться». За його словами, українські військові активно захищають та відбивають Бахмут, через що один із підрозділів міноборони РФ нібито втік.

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До слова, Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут (відео).