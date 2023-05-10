Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
Пригожин знову поскаржився на нестачу боєприпасів для війни проти України
фото з відкритих джерел

Українські військові із неабияким успіхом знищують окупантів

«Вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових. Втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади підтвердила у Telegram третя окрема штурмова бригада ЗСУ.

До того ж лише за дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях Бахмута штурмовики у складі тактичної групи «Азов» знищили 64 окупантів, ще 87 – «на пів шляху до попередньо згаданих, ліквідація триває, дані уточнюються». Серед них є і так звані вагнерівці. Також наразі бригада має полонених росіян. 

Крім того військові відзначили, що «окремої уваги заслуговує» і знищена російська техніка. Йдеться про декілька складів з боєкомплектом російських окупантів, міномети та «не один» БМП.

Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм, і аби його втримати загинули 500 «вагнерівців».  

Він також знову поскаржився на нестачу боєприпасів для війни проти України. Однак тепер Пригожин уже не хоче відходити з Бахмута на Донеччині найближчими днями.

Ще власник ПВК пригрозив чиновникам, що «українці прийдуть до Ростова, якщо фронт посиплеться». За його словами, українські військові активно захищають та відбивають Бахмут, через що один із підрозділів міноборони РФ нібито втік.

До слова, Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут (відео).

Теги: ПВК Вагнера Бахмут окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ворожих дій РФ є значні руйнування та поранені
Масовані обстріли Херсонщини та Донеччини: яка ситуація в регіонах
10 квiтня, 09:49
Внаслідок удару є руйнування будівель
Окупанти поцілили керованими авіабомбами по підприємству на Чернігівщині (фото)
14 квiтня, 18:05
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
26 квiтня, 01:51
У Росії з'являються нові кишенькові армії найманців
Російські газові гіганти створили свою приватну армію для вбивства українців
22 квiтня, 09:02
ПВК «Вагнер» заснована Євгеном Пригожиним, бізнесменом, близьким до російського диктатора
Рада хоче визнати «Вагнер» терористичною організацією. Повний текст постанови
21 квiтня, 21:20
Протистояння Пригожина та Шойгу триває
Вагнерівці залишать Бахмут? Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії
29 квiтня, 17:21
Втрати росіян у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня
Скільки окупантів воює в районі Бахмута: дані ЗСУ
1 травня, 09:08
Загарбники намагаються залякати цивільних українців
Окупанти, ймовірно, посилять обстріли цивільних об'єктів. «Південь» назвав причину
5 травня, 11:45
Уночі на Сході України було збито вісім ворожих ракет
Уламки російської ракети впали на будинок у Дніпрі, є постраждалі
Вчора, 08:06

Події в Україні

Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
Маршрутки без шансону: уряд остаточно заборонив музику в громадському транспорті
Маршрутки без шансону: уряд остаточно заборонив музику в громадському транспорті
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
Глава Єврокомісії у Києві, США оголосили новий пакет допомоги Україні. Головне за 9 травня
Глава Єврокомісії у Києві, США оголосили новий пакет допомоги Україні. Головне за 9 травня
Окупанти вдарили по Куп’янську: є постраждалі
Окупанти вдарили по Куп’янську: є постраждалі
Остаточні плани контрнаступу ще не затверджені Зеленським – Данілов
Остаточні плани контрнаступу ще не затверджені Зеленським – Данілов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
31K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
19K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
18K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8488
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
7051
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа

Новини

ЗСУ знешкодили засіб радіоелектронної боротьби російських військ на Донеччині (відео)
Сьогодні, 01:07
Україна має необхідні ресурси, щоб повернути контроль над територіями – Блінкен
Сьогодні, 00:40
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:27
Закликали співпрацювати з окупантами: на Луганщині викрили чотирьох колаборанток
Сьогодні, 00:19
Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду
Сьогодні, 00:08
У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії
Вчора, 23:45

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту