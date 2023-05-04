Масований обстріл Херсонщини: вже відомо про 23 загиблих, оголошено триденну жалобу

У лікарні померли ще двоє людей, серед них – головний лікар

Кількість загиблих через російський обстріл Херсона 3 травня зросла до 23 людей. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толокольніков в ефірі телемарафону.

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«На жаль, вчорашня статистика змінилася – двоє людей померли в лікарні. Це два чоловіки, які були в магазині АТБ. Там станом на вчора було четверо загиблих, а 26 поранені. Наразі загалом загинули 23 людини і 46 поранені», – сказав він.

Зазначається, що один із двох загиблих чоловіків – головний лікар відділення однієї з лікарень, яка рятувала життя постраждалих через російську агресію.

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Очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу.

«Прошу сьогодні о 12:00 вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту. У пам’ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби», – написав він.

Нагадаємо, триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється