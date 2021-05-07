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    У Авакова розповіли, що порядок 9 травня охоронятимуть понад 11 тисяч правоохоронців

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    У Авакова розповіли, що порядок 9 травня охоронятимуть понад 11 тисяч правоохоронців

    9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян

    Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

    Фацевич зауважив, що 8 травня в державі заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 000 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників ДСНС та курсантів відомчих закладів МВС.

    А 9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян.

    «У кожному регіоні є порозуміння між усіма службами. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців: 7 300 поліцейських, 3 000 військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів закладів вищої освіти МВС», – повідомив Фацевич.

    Також заступник Голови Нацполіції зазначив, що з 9 по 11 травня відбуватимуться поминальні дні, тож багато громадян виїжджатимуть на кладовища. Тому на дорогах державного і місцевого значення посилено працюватимуть наряди патрульної поліції.

    Водночас начальник Головного управління Національної поліції України в місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що поліцейські Києва уже в посиленому режимі несуть службу.

    «Сьогодні зранку поліцейські заступили на охорону громадського порядку в місцях, де будуть проходити заходи. Також цілодобові наряди будуть виставлені біля всіх меморіалів, стел, пам’ятників та місць поховань. Окрім того, усі локації, де відбуватимуться заходи, і маршрути слідування обстежать кінологи та вибухотехніки», – сказав Андрій Крищенко.

    Керівник столичної поліції зауважив, що зі всіма організаторами заходів проведено роз’яснювальну бесіду про недопустимість порушення законодавств, зокрема щодо використання забороненої символіки.

    Також у Києві посилено наряди в метрополітені, на залізничному вокзалі: із громадянами проводять профілактичні бесіди для уникнення конфліктів та попередження провокацій.

    Представники Нацгвардії та ДСНС підтвердили готовність особового складу до несення службу у ці дні.

    Теги: МВС ДСНС Андрій Крищенко
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