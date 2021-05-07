У Авакова розповіли, що порядок 9 травня охоронятимуть понад 11 тисяч правоохоронців

9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян

Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Фацевич зауважив, що 8 травня в державі заплановано 341 захід за участю більше 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 000 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників ДСНС та курсантів відомчих закладів МВС.

А 9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян.

«У кожному регіоні є порозуміння між усіма службами. Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців: 7 300 поліцейських, 3 000 військовослужбовців Національної гвардії та ДСНС, а також курсантів закладів вищої освіти МВС», – повідомив Фацевич.

Також заступник Голови Нацполіції зазначив, що з 9 по 11 травня відбуватимуться поминальні дні, тож багато громадян виїжджатимуть на кладовища. Тому на дорогах державного і місцевого значення посилено працюватимуть наряди патрульної поліції.

Водночас начальник Головного управління Національної поліції України в місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що поліцейські Києва уже в посиленому режимі несуть службу.

«Сьогодні зранку поліцейські заступили на охорону громадського порядку в місцях, де будуть проходити заходи. Також цілодобові наряди будуть виставлені біля всіх меморіалів, стел, пам’ятників та місць поховань. Окрім того, усі локації, де відбуватимуться заходи, і маршрути слідування обстежать кінологи та вибухотехніки», – сказав Андрій Крищенко.

Керівник столичної поліції зауважив, що зі всіма організаторами заходів проведено роз’яснювальну бесіду про недопустимість порушення законодавств, зокрема щодо використання забороненої символіки.

Також у Києві посилено наряди в метрополітені, на залізничному вокзалі: із громадянами проводять профілактичні бесіди для уникнення конфліктів та попередження провокацій.

Представники Нацгвардії та ДСНС підтвердили готовність особового складу до несення службу у ці дні.