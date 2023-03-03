У Бахмуті складно, але ми розуміємо, як діяти далі – Данілов

Окупанти втрачають у сім разів більше солдатів, ніж ЗСУ

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, темпи просування окупантів не такі швидкі, як їм хочеться

Окупанти кинули на штурм Бахмута Донецької області всі сили, бо дуже хочуть швидше відзвітувати про його захоплення. Втім, темпи їхнього просування не збігаються з очікуваннями. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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За словами Данілова, російські окупанти вже тривалий час «не можуть нічого зробити» біля Бахмута.

«Кого тільки не було біля Бахмуту – і терористична організація «Вагнер» Пригожина, і збройні сили, російська десантура. Умовно кажучи, повний букет того мотлоху, який насунувся на територію України», – наголосив секретар РНБО.

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Бахмут – не тільки географічна точка на мапі країни. За словами Данілова, жодне засідання Ставки верховного головнокомандувача не відбувається без доповідей про ситуацію на цьому напрямку.

«На засіданні Ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута. Так, там складно і важко. Але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожен день сотнями їх відправляють туди, куди вони повинні відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди увірвалися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо», – розповів Данілов.

Однак секретар РНБО наголосив, що й погані новини з Бахмута від суспільства не приховуватимуть.

«Так, складно і важко, але ми розуміємо, як будемо діяти далі», – зазначив він.

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Олексій Данілов додав, що під час боїв під Бахмутом росіяни втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр розвінчала російські наративи про Бахмут, які поширюють пропагандисти.

Ситуацію в Бахмуті прокоментував і журналіст Юрій Бутусов. За його словами, бої за Бахмут дуже тяжкі. Нині у Бахмуті залишаються близько 5 тис. людей.