Японія ввела нові санкції проти РФ: у списку військове керівництво і Росбанк

Санкції запроваджено проти 48 фізичних осіб і 73 організацій

Японія запроваджує нові санкції проти Росії. Про це повідомляє МЗС Японії.

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Нові санкції Японії стосуються 39 фізичних осіб, 73 організацій і одного банку РФ, а також 9 осіб «зі східних та південних регіонів України, які вважаються безпосередньо причетними до так званої анексії Російською Федерацією (колаборанти – ред.)».

Зокрема, у списку підсанкційних росіян опинилися заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін і глава концерну «Калашников» Алан Лушніков, співробітники генерального штабу збройних сил Росії.

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Також у цьому списку – співробітники адміністрації президента Росії, зокрема начальник управління президента Росії із забезпечення діяльності Державної ради Олександра Харичева і заступник голови управління президента із забезпечення діяльності Держради Борис Рапопорт.

Крім того, уряд Японії запровадив санкції проти ПВК «Вагнер», «Росбанку», інститутів Російської академії наук та інших організацій.

У повідомленні зазначається, що активи зазначених організацій в разі їх виявлення будуть заморожені.

Японія запроваджує й експортні обмеження щодо 21 організації РФ.

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Як повідомлялося, США прогнозують, що з часом Росія буде слабшати, оскільки країна втрачає іноземні інвестиції та витрачає свої резерви.