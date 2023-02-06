Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією: що це значить

Постанову підтримали 333 народних депутати

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада схвалила постанову про визнання ПВК «Вагнера» міжнародною злочинною організацією. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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За словами Железняка, постанову 8397 про визнання приватної військової компанії «Вагнера» міжнародною злочинною організацією підтримали 333 народних депутати.

До того ж було схвалено постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. Цю постанову підтримали 336 нардепів.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи визнання ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією, повідомив, що в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів. Крім того, Україна буде звертатися до судів держав-союзників.

«Готуємося знищити «Вагнер» як складову міжнародного тероризму. Сьогоднішнє визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією у Верховній Раді - це крок до притягнення їх до відповідальності»,– написав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що міністерство внутрішніх справ Великої Британії розробляє детальні плани щодо заборони «групи Вагнера» як терористичної організації.