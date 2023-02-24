Будівлі ЄС підсвітили синьо-жовтими кольорами (фото)
Освітлення підкреслює солідарність Євросоюзу з українським народом
Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну кольори українського прапора з’явилися на будівлях Європейського Союзу – Єврокомісії, Євроради та Європарламенту. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.
Вона пояснила, що так вшановують відвагу українського народу, пам'ять полеглих і силу духу цілої країни, яка чинить опір.
«Нехай це підсвічування буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи», – написала глава Єврокомісії.
The EU headquarters have been illuminated in solidarity with Ukraine.— EU Council (@EUCouncil) February 23, 2023
The EU will #StandWithUkraine for as long as it takes. 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/eQlQUkF7Rk
Крім того, у четвер напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії біля інституцій Європейського Союзу в Брюсселі підняли українські прапори.
The spirit and resolve of our Ukrainian friends are an inspiration to us all.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023
Today we proudly raise their flag in front of the @EU_Commission
One day Ukraine will join our European family.
One day this flag will fly high everyday in Brussels, where it rightfully belongs. pic.twitter.com/j25Q9MZnF0
Фон дер Ляєн опублікувала фото з піднятими прапорами України біля будівлі Єврокомісії, заявивши, що «одного дня Україна приєднається до нашої європейської родини, одного дня цей прапор буде щодня високо майоріти в Брюсселі, куди він по праву належить».
Нагадаємо, що в четвер ввечері, 23 лютого, до річниці вторгнення РФ в Україну Ейфелеву вежу підсвітили жовто-блакитними кольорами.
Коментарі — 0