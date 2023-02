Будівлі ЄС підсвітили синьо-жовтими кольорами (фото)

Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну кольори українського прапора з’явилися на будівлях Європейського Союзу – Єврокомісії, Євроради та Європарламенту. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Вона пояснила, що так вшановують відвагу українського народу, пам'ять полеглих і силу духу цілої країни, яка чинить опір.

«Нехай це підсвічування буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи», – написала глава Єврокомісії.

The EU headquarters have been illuminated in solidarity with Ukraine. The EU will #StandWithUkraine for as long as it takes. 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/eQlQUkF7Rk

Крім того, у четвер напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії біля інституцій Європейського Союзу в Брюсселі підняли українські прапори.

The spirit and resolve of our Ukrainian friends are an inspiration to us all.



Today we proudly raise their flag in front of the @EU_Commission



One day Ukraine will join our European family.



One day this flag will fly high everyday in Brussels, where it rightfully belongs. pic.twitter.com/j25Q9MZnF0