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Будівлі ЄС підсвітили синьо-жовтими кольорами (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Будівлі ЄС підсвітили синьо-жовтими кольорами (фото)
фото: Twitter/EUCouncil

Освітлення підкреслює солідарність Євросоюзу з українським народом

Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну кольори українського прапора з’явилися на будівлях Європейського Союзу – Єврокомісії, Євроради та Європарламенту. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Вона пояснила, що так вшановують відвагу українського народу, пам'ять полеглих і силу духу цілої країни, яка чинить опір. 

«Нехай це підсвічування буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи», – написала глава Єврокомісії.

Крім того, у четвер напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії біля інституцій Європейського Союзу в Брюсселі підняли українські прапори.

Фон дер Ляєн опублікувала фото з піднятими прапорами України біля будівлі Єврокомісії, заявивши, що «одного дня Україна приєднається до нашої європейської родини, одного дня цей прапор буде щодня високо майоріти в Брюсселі, куди він по праву належить».

Нагадаємо, що в четвер ввечері, 23 лютого, до річниці вторгнення РФ в Україну Ейфелеву вежу підсвітили жовто-блакитними кольорами.

Теги: прапор Україна Єврокомісія

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