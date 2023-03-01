Радник президента про Бахмут: Якщо знадобиться, то «стратегічно відступимо»

Втім, за словами чиновника, рішення мають приймати військові

Радник президента України Володимира Зеленського заявив у вівторок, 28 лютого, що українські війська, які ведуть багатомісячну жорстоку боротьбу з російськими військами навколо міста Бахмут, можуть «стратегічно відійти», якщо буде потрібно. Про це з посиланням на інтерв’ю Олександра Роднянського повідомляє CNN.

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«Росія намагається оточити його (Бахмут – прим. ред) прямо зараз, і вони використовують свої найкращі війська Вагнера, мабуть, найбільш добре навчені та найдосвідченіші для цього», – сказав Роднянський, маючи на увазі сили найманців Вагнера.

«Наші військові, очевидно, збираються зважити всі варіанти. Поки що вони утримували місто, але, якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять – тому що ми не збираємося жертвувати всіма нашими людьми просто так”, – сказав він.

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Відповідаючи на запитання про терміни, Роднянський наголосив на тому, що військові вирішують, чи потрібне виведення.

Він додав, що район на захід від Бахмута укріплений. «Якби ми відступили, це не обов’язково означало б, що росіяни зможуть просунутися дуже швидко згодом… Не помиляйтеся, наші контрнаступи скоро будуть», – акцентував Олександр Роднянський.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Як напередодні повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, країна надсилає підкріплення до Бахмута, адже там «складна ситуація».