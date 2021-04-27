Союз Сушко з Райніним у Харкові обвалює рейтинг Зеленського, вважає Олексій Голобуцький

Рейтинг президента Володимира Зеленського може обвалитися через те, що очільник харківського осередку партії «Слуга народу» Павло Сушко та член політради «слуг» Вадим Слюсарєв уклали союз з очільником місцевого осередку ОПЗЖ Ігорем Райніним. Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький.

«У харківській команді «Слуги народу» намітилися серйозні проблеми, які можуть завдати відчутної шкоди авторитету та рейтингу президента Володимира Зеленського. Авторами цих проблем стали керівник харківського осередку Павло Сушко та член політради партії Вадим Слюсарєв, які уклали зухвалий союз із Ігорем Райніним, котрий очолює місцеву ОПЗЖ», – розповів він.

За інформацією політолога, Сушко гарантував Райніну, що на сесії міської ради фракція СН буде голосувати проти будь-яких рішень порядку денного.

«Напередодні та в день сесії саме Сушко особисто телефонував депутатам міської фракції «слуг» з вимогою не голосувати за жодне рішення, погрожуючи виключенням з партії та фракції», – додав Голобуцький.

Він впевнений в тому, що такі дії Сушко та Слюсарєва можуть спричинити тяжкі наслідки: «Це може призвести до розвалу коаліції з «Успішним Харьковом» як в місті, так і в області».

Як наслідок обласна та міська фракції СН можуть де-факто опинитись в «коаліційній меншості» разом з групою Райніна (частина депутатів ОПЗЖ) та Партією Шарія.

«На щастя активні контрзаходи голови Харківської ОДА дозволили уникнути таких перспектив, 7 з 9 депутатів СН в Харківській міській раді проголосували «за» відповідні проекти рішень міськради. Після чого розлючений Сушко почав давити на депутатів. Під тиском навіть голова фракції у міськраді Вікторія Алєксєйчук написала заяву про складання повноважень», – розповів Голобуцький.

Він зазначив, що Сушко та Слюсарев вже давно нехтують інтересами партії та самого Зеленського.

«Одіозний Слюсарєв літає до Москви та в Крим, місцеві ЗМІ називають його «кришевателем» контрабанди. Сушко ігнорує свої обов’язки, ще під час передвиборчого марафону у 2019 не з’являвся на зустріч з на той момент кандидатом Зеленським. Разом ці партійці займалися договорняками з Кернесом, через що «Слуга народу» показав невтішні результати на місцевих виборах», – наголосив експерт.

Саме це, на його думку, і може негативно вплинути на рейтинг самого президента.

«Все це вкрай негативно впливає на сприйняття політсили в Харкові та області - її фактично «зливають». Що досить суттєво обвалює особистий рейтинг Зеленського. Якому варто було б зробити з ситуації кадрові висновки», – резюмував Голобуцький.