У Ляшка нагадали, що Гройсман не виконав обіцянки, які давав полякам

У 2015-му в одному з українських законів не виправили норму, яка не подобалась полякам

Депутат від «Радикальної партії» Юрій Чижмарь, коментуючи прийнятий у Польщі «антибандерівський» закон, звертає увагу на те, що у поляків до нас були також претензії, які необхідно усвідомлювати. Про це він заявив у коментарі «Главкому». «У квітні 2015-го року ми прийняли закон про визнання героїзму



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Фото: Станіслав Груздєв Володимир Гройсман

У 2015-му в одному з українських законів не виправили норму, яка не подобалась полякам

Депутат від «Радикальної партії» Юрій Чижмарь, коментуючи прийнятий у Польщі «антибандерівський» закон, звертає увагу на те, що у поляків до нас були також претензії, які необхідно усвідомлювати. Про це він заявив у коментарі «Главкому».

«У квітні 2015-го року ми прийняли закон про визнання героїзму учасників визвольних змагань 20-го століття і там була норма, до якої поляки дуже критично ставились і яку ми обіцяли виправити. Принаймні тодішній голова Верховної Ради Володимир Гройсман при мені пообіцяв в польському парламенті виправити норму, яка передбачає відповідальність за невизнання героїзму учасників тих визвольних змагань. Поляки нам казали: «вибачте, між нами йде наукова дискусія і наші фахівці заперечували цей героїзм». Але попри всі наші обіцянки ми так і не змінили цю норму, і польський закон — це один з елементів відповіді на це», — пояснює Чижмарь.

На думку нардепа, у заяві Верховної Ради треба було продемонструвати полякам, що ми готові виправляти власні помилки.

«Була така думка, що будь-яке наше звернення без попереднього обговорення на рівні міжпарламентських зв’язків може викликати в Польщі тільки зворотну реакцію. За цей період голова Верховної Ради мав би зв’язатися з послом, своїм колегою в польському сеймі, але він цього не зробив. Тому я був не дуже згоден з самим текстом заяви», — резюмує Чижмарь.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада схвалила заяву у зв'язку з так званим «антибандерівським законом», прийнятим Сеймом і Сенатом Польщі. Цей документ вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті та інших законодавчих актів сусідньої країни. Зокрема, встановлює заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів та відповідальність, в тому числі, кримінальну, за заперечення їхніх злочинів.

Звернення Ради до поляків у певному сенсі навіть пришвидшило запуск антиукраїнського закону в дію — цього ж дня польський президент Анджей Дуда заявив, що підпише скандальний закон і спрямує його до Конституційного суду. На претензії України Дуда жодним словом не зреагував.

Українські депутати оголосили про своє «розчарування та глибоку стурбованість» діями Варшави, недопустимість подвійних стандартів, розгортання антиукраїнських настроїв та створення атмосфери тиску та залякування.

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