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Зеленський розкритикував владу Києва через невиконання плану стійкості

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський розкритикував владу Києва через невиконання плану стійкості
Зеленський провів селекторну нараду з військовими та урядовцями
фото: ОП

Президент заявив про персональну відповідальність посадовців за затримки робіт

Президент України Володимир Зеленський дорікнув київській міській владі через майже повне невиконання заходів, передбачених планом стійкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

За словами Зеленського, 9 жовтня під час селекторної наради було заслухано доповіді щодо термінів реалізації планів стійкості, зокрема в Київській області та інших регіонах України. Президент наголосив, що затягування робіт є неприпустимим, а відповідальність за їх виконання несуть Міністерство інфраструктури та обласні адміністрації.

«Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною», – заявив Зеленський.

Окрему увагу учасники наради приділили ситуації у столиці. За словами президента, київська міська влада майже повністю не виконала необхідні заходи, через що для Києва визначили додаткові завдання. «Окремо визначили завдання щодо Києва – через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків», – повідомив глава держави.

Водночас Зеленський не уточнив, які саме заходи не виконала столична влада та які нові завдання були визначені під час наради.

Нагадаємо, у березні 2026 року Київрада ухвалила Комплексний план стійкості столиці, який передбачає відновлення пошкоджених енергооб'єктів, посилення їхнього захисту, забезпечення резервного живлення систем тепло- та водопостачання, а також розвиток розподіленої генерації. Загальна вартість передбачених тоді заходів становила близько 67,5 млрд грн, із яких понад 47 млрд грн ще потрібно було залучити.

Згодом, 5 серпня, Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва. Президент Володимир Зеленський наголосив на персональній відповідальності посадовців за виконання відповідних заходів.

Раніше, 20 квітня, Зеленський уже критикував столичну владу через підготовку до опалювального сезону. Тоді він заявив, що в Києві бракує розуміння необхідності забезпечити всі райони резервними джерелами електро- та теплопостачання. Президент також називав 1 вересня терміном реалізації планів стійкості для міст і громад.

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Теги: енергетика Київ Володимир Зеленський

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