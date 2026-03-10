Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підготовка до наступної зими. Київрада ухвалила рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Підготовка до наступної зими. Київрада ухвалила рішення
Кличко зазначив, що програма стійкості столиці була розроблена ще в 2023 році і виконувалась міськими службами безумовно
фото: КМДА

Кличко: «Невідкладні заходи, не чекаючи процедурних моментів, місто вже почало реалізовувати»

Сьогодні, 10 березня 2026 року, під час позачергового засідання Київської міської ради депутати 92 голосами ухвалили план енергостійкості столиці. Про це повідомляє «Главком». 

Також депутати звернуться до уряду щодо участі держави в фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами. Та щодо вдосконалення законодавчої бази і нормативної документації, аби мінімізувати терміни бюрократичних процедур і зробити максимально оперативним виконання робіт. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на початку позачергового засідання.

Кличко зазначив, що програма стійкості столиці була розроблена ще в 2023 році і виконувалась міськими службами безумовно, бо пошкодження об’єктів інфраструктури обстрілами ворога були з 2022 року.

«Київ проєктували та будували за принципом повної централізації енерго-, тепло- та водопостачання. Найбільша система централізованого теплопостачання та 18% багатоповерхівок всієї країни – така специфіка нашого міста. Попри це, наше завдання – максимально зменшити залежність від централізації, розвивати розподілену генерацію, будувати резервні системи енергоживлення та теплопостачання. Саме цей принцип закладений у плані стійкості», – написав  Кличко.

Нагадаємо, учора, 9 березня, Київрада не змогла зібратися на позачергову сесію, аби затвердити енергетичний план стійкості на наступний опалювальний сезон. Для кворуму не вистачило буквально кількох голосів: сигнальне голосування показало присутність 58 депутатів при необхідному мінімумі в 61. На сесію зібралися лише депутати «Удару», «Європейської солідарності» та «Єдності». 

Нагадаємо, 3 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила комплексні плани енергетичної стійкості для всіх областей і обласних центрів країни, крім Києва. Столичній владі, яку на Банковій раніше звинувачували в провалі підготовки до минулої зими, дали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів. У Київській міській державній адміністрації у відповідь заявили, що вчасно подали Міністерству розвитку громад та територій України пропозиції до плану стійкості та представили їх на засіданні РНБО.

Президент Володимир Зеленський назвав вівторок, 10 березня, крайньою датою, коли від Києва очікується новий змістовний план. Голова КМДА, київський мер Віталій Кличко заявив, що, на відміну від інших регіонів, де плани були підписані головами обласних військових адміністрацій, сам цього за законом зробити не може і вважає, що таке рішення має ухвалити міська рада.

За відсутності кворуму позачергову сесію було перенесено на вівторок. Співрозмовники «Главкома» в «Ударі» стверджують, що завтра кворум може бути забезпечений за рахунок тих депутатів від «Європейської солідарності», які не змогли сьогодні прибути на сесію.

Голова фракції «ЄС» у Київраді Володимир Прокопів на брифінгу звинуватив фракції, які проігнорували позачергову сесію, присвячену єдиному питанню енергетичної стійкості, у безвідповідальності. При цьому зауважив, що «ЄС», хоч і має низку правок для проєкту плану стійкості, сподівається на їх врахування, та пообіцяв підтримати документ повним складом фракції.

Голова пропрезидентської фракції «Слуга народу», яка проігнорувала сесію, Андрій Вітренко у коментарі «Главкому» так пояснив демонстративну відсутність своїх депутатів та колег з інших фракцій: «Ми та інші депутати не бажали брати участі у фарсі імені Петра Олексійовича Порошенка, який привів сюди всю свою фракцію і виступав 20 хвилин. Навіщо нам брати в цьому участь? Якщо засідання перенесено на завтра, то відповідно далі і будемо формувати позицію. У нас є свої доповнення та зауваження до цього плану». Також Вітренко наполягає, що у Кличка є вся повнота влада та повноваження, аби самостійно підписати документ, а не «розмивати відповідальність ще серед 120 депутатів».

Теги: Київ Київрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступні 15 років зловмисник може провести за ґратами
Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої
12 лютого, 15:41
Снігоплавильні установки канадського виробництва перебувають на балансі столичних ШЕУ Шевченківського та Печерського районів з 2018 року
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
19 лютого, 13:08
Відбій було оголошено о 15:20
Тривога у Києві та низці областей тривала 15 хвилин
21 лютого, 15:30
У МЗС підтвердили наміри низки іноземних партнерів відвідати українську столицю
На четверті роковини повномасштабної війни у Києві буде чимало міністрів та лідерів країн – МЗС
23 лютого, 10:42
Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році
Академія наук б'є на сполох: столичний міст Патона треба терміново закрити
25 лютого, 09:51
У Києві представили виставку артефактів та світлин Катерини Дорошиної «Точка неповернення»
Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій
28 лютого, 19:00
За словами Бахматова, невелике кафе на 100 кв. м тепер приноситиме місту 840 тис. грн щорічно
«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
3 березня, 09:46
Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
4 березня, 10:53
За даними моніторингу, найбільш забруднене повітря у Подільському районі
Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
Сьогодні, 09:58

Новини

Підготовка до наступної зими. Київрада ухвалила рішення
Підготовка до наступної зими. Київрада ухвалила рішення
У Києві затримано агентку ФСБ, яка готувала удари по ТЕЦ (фото)
У Києві затримано агентку ФСБ, яка готувала удари по ТЕЦ (фото)
Столичні рятувальники зняли дітей з відколотого шматка криги у 20 метрах від берега
Столичні рятувальники зняли дітей з відколотого шматка криги у 20 метрах від берега
ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
У Києві відкривається виставка до 90-річчя Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»
У Києві відкривається виставка до 90-річчя Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)

Новини

Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua