Підготовка до наступної зими. Київрада ухвалила рішення

Кличко: «Невідкладні заходи, не чекаючи процедурних моментів, місто вже почало реалізовувати»

Сьогодні, 10 березня 2026 року, під час позачергового засідання Київської міської ради депутати 92 голосами ухвалили план енергостійкості столиці. Про це повідомляє «Главком».

Також депутати звернуться до уряду щодо участі держави в фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами. Та щодо вдосконалення законодавчої бази і нормативної документації, аби мінімізувати терміни бюрократичних процедур і зробити максимально оперативним виконання робіт. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на початку позачергового засідання.

Кличко зазначив, що програма стійкості столиці була розроблена ще в 2023 році і виконувалась міськими службами безумовно, бо пошкодження об’єктів інфраструктури обстрілами ворога були з 2022 року.

«Київ проєктували та будували за принципом повної централізації енерго-, тепло- та водопостачання. Найбільша система централізованого теплопостачання та 18% багатоповерхівок всієї країни – така специфіка нашого міста. Попри це, наше завдання – максимально зменшити залежність від централізації, розвивати розподілену генерацію, будувати резервні системи енергоживлення та теплопостачання. Саме цей принцип закладений у плані стійкості», – написав Кличко.

Нагадаємо, учора, 9 березня, Київрада не змогла зібратися на позачергову сесію, аби затвердити енергетичний план стійкості на наступний опалювальний сезон. Для кворуму не вистачило буквально кількох голосів: сигнальне голосування показало присутність 58 депутатів при необхідному мінімумі в 61. На сесію зібралися лише депутати «Удару», «Європейської солідарності» та «Єдності».

Нагадаємо, 3 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила комплексні плани енергетичної стійкості для всіх областей і обласних центрів країни, крім Києва. Столичній владі, яку на Банковій раніше звинувачували в провалі підготовки до минулої зими, дали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів. У Київській міській державній адміністрації у відповідь заявили, що вчасно подали Міністерству розвитку громад та територій України пропозиції до плану стійкості та представили їх на засіданні РНБО.

Президент Володимир Зеленський назвав вівторок, 10 березня, крайньою датою, коли від Києва очікується новий змістовний план. Голова КМДА, київський мер Віталій Кличко заявив, що, на відміну від інших регіонів, де плани були підписані головами обласних військових адміністрацій, сам цього за законом зробити не може і вважає, що таке рішення має ухвалити міська рада.

За відсутності кворуму позачергову сесію було перенесено на вівторок. Співрозмовники «Главкома» в «Ударі» стверджують, що завтра кворум може бути забезпечений за рахунок тих депутатів від «Європейської солідарності», які не змогли сьогодні прибути на сесію.

Голова фракції «ЄС» у Київраді Володимир Прокопів на брифінгу звинуватив фракції, які проігнорували позачергову сесію, присвячену єдиному питанню енергетичної стійкості, у безвідповідальності. При цьому зауважив, що «ЄС», хоч і має низку правок для проєкту плану стійкості, сподівається на їх врахування, та пообіцяв підтримати документ повним складом фракції.

Голова пропрезидентської фракції «Слуга народу», яка проігнорувала сесію, Андрій Вітренко у коментарі «Главкому» так пояснив демонстративну відсутність своїх депутатів та колег з інших фракцій: «Ми та інші депутати не бажали брати участі у фарсі імені Петра Олексійовича Порошенка, який привів сюди всю свою фракцію і виступав 20 хвилин. Навіщо нам брати в цьому участь? Якщо засідання перенесено на завтра, то відповідно далі і будемо формувати позицію. У нас є свої доповнення та зауваження до цього плану». Також Вітренко наполягає, що у Кличка є вся повнота влада та повноваження, аби самостійно підписати документ, а не «розмивати відповідальність ще серед 120 депутатів».