Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості Києва

Клименко: Наше завдання – бути готовими до будь-якого сценарію

Сьогодні, 5 серпня, відбулося засідання РНБО. Під час нього розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО Ігоря Клименка.

«Минула зима стала для України одним із найскладніших випробувань. Водночас ми здобули унікальний досвід, який зобов’язані використати для кращої підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Саме тому у березні цього року РНБО схвалила комплексні плани стійкості регіонів і окремих міст. Сьогодні проаналізували стан їх реалізації та визначили першочергові кроки, які мають посилити готовність держави до нових викликів», – йдеться у повідомленні.

Клименко зауважив, що під час засідання було заслухано доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького, відповідальних членів уряду, начальників Дніпровської, Одеської, Львівської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької й Полтавської обласних військових адміністрацій, міських голів Києва та Львова. За його словами, члени РНБО затвердили план стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася.

«Наше завдання – бути готовими до будь-якого сценарію. Насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Кожен відповідальний керівник має забезпечити виконання затверджених планів стійкості та нести персональну відповідальність за результат», – наголосив секретар.

За словами Клименка, окремо президент акцентував на необхідності захисту об'єктів критичної інфраструктури та посилення спроможностей ППО. Він наголосив, що безумовним пріоритетом є розвиток мережі укриттів.

«Час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно. Від цього залежить стійкість держави, безперебійна робота критичної інфраструктури і, найголовніше, безпека наших людей», – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 5 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад.

До слова, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України міський голова Києва Віталій Кличко зауважив, що першочерговим завданням для столиці перед стартом опалювального сезону є відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Наразі план робіт виконано на 65%.