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«У мене рак, я інвалід». Президент «Київміськбуду» відреагував на скандал із відстороненням

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«У мене рак, я інвалід». Президент «Київміськбуду» відреагував на скандал із відстороненням
Також Кушнір заявив, що сплачує податки і відкинув закиди щодо неправомірності його доходів
фото з відкритих джерел

Ігор Кушнір заявив, що покинув Україну законно, адже є інвалідом та хворіє на онкологію

6 липня мер Києва Віталій Кличко відсторонив Ігора Кушніра від виконування обов’язків директора «Київміськбуду». Кушнір заявив, що повністю підтримує рішення Кличка, та додав, що хворий на онкологію, тож виїжджав за кордон на законних підставах.

«Я повністю згоден з таким рішенням. Діяльність компанії відбувається у рамках чинного законодавства. Тож, сподіваюсь, аудит розставить усі крапки над «і» та доведе, що бізнес моєї родини не пересікається з «Київміськбудом», – заявив Кушнір.

Він наголосив, що «йому нема чого приховувати, але є що сказати». 

«З лютого 2023 року у ЗМІ почали регулярно зʼявлятись матеріали негативного характеру про мене та мою родину. Деякі з них були відверто замовними. Хтось вважав, що, якщо я перестану бути президентом «Київміськбуду», то компанія почне працювати краще. Той, хто керував великим підприємством та в цілому розуміється на бізнес-процесах, ніколи не скаже, що це «медом помазано». Більше того, у час війни, коли ринок практично завмер. Великий бізнес у нашій країні чомусь апріорі вважається чимось негативним, і дехто радо підтримує цей наратив. На жаль. Бо хайп і скандал це завжди цікавіші, аніж реальні фінансові показники та результати», – стверджує Кушнір.

Кушнір розповів про свої заслуги під час управління «Київміськбудом»: за 11 років його роботи було збудовано майже три млн квадратних метрів житла иа 126 житлових будинків.

Прокоментував він і гучний скандал, який вирував навколо його родини останні дні. Кушнір заявив, що покинув Україну законно, адже є інвалідом та хворіє на онкологію.

«Мене не треба жаліти, але ніколи не думав, що доведеться у виправдальному тоні говорити про свої діагнози. Так, у мене рак, я інвалід, і з ним я піднявся на Еверест. Виїжджав за кордон я також на законних підставах. Залишу це на совісті хайпожерів: бережіть себе та нехай вам ніколи не доведеться дізнатись, що таке онко», – заявив він.

Також Кушнір заявив, що сплачує податки і відкинув закиди щодо неправомірності його доходів.

«Більше того, усе своє життя з 1993 року (до попередньої посади) я працюю у бізнесі. Моя родина займається бізнесом, усі мають офіційний дохід та сплачують податки, що відображено у щорічних деклараціях. Моя дружина є громадянкою Кіпру та веде бізнес у країнах Європи», – наголосив він.

Ігор Кушнір прокоментував рішення очільника столиці
Ігор Кушнір прокоментував рішення очільника столиці
скріншот

Нагадаємо, що мер Києва відсторонив голову «Київміськбуду» від обов’язків. 6 липня відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. Вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва.

Зазначимо, що, як стало відомо, Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

Дружина Кушніра придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.

Теги: бізнес скандал Ігор Кушнір

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