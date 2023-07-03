Дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн

Маєток у містечку Вільфранш-сюр-Мер розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів

Компанія дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена розкішна вілла на Лазуровому узбережжі з орієнтовною вартістю у €20 мільйонів. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

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Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.

Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци фото: Bihus.Info

Процес купівлі розпочався у 2019 році, коли кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo (на яку і записано віллу) та сплатила аванс. Фінальний етап оформлення відбувся навесні 2020-го. Підтвердження цієї операції журналісти знайшли й у фінансових документах компанії, яка продала компанію Koksi Holding Оксани Кушнір, і в аудиторському звіті самої Koksi Holding. В останньому йдеться про вартість у майже €19 мільйонів. Французькі рієлтори, з якими Bihus.Info консультувалися перед ефіром, оцінили маєток у €20 мільйонів.

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Процес купівлі вілли розпочався у 2019 році, а фінальний етап оформлення відбувся навесні 2020-го фото: Bihus.Info

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати купівлю дорогого активу Ігор Кушнір листом відповів, що не є власником ні рухомого, ні нерухомого майна поза межами України.

Нагадаємо, Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента «Київміськбуду» – компанії, яка на 80% належить місту Київ. Раніше журналісти Bihus.Info показали, як на виведеній землі з Київміськбуду у Козині бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад $3 мільйони. Тоді ж діяльністю «Київміськбуду» зацікавилися і в Національному антикорупційному бюро, а Київрада створила спеціальну комісію щодо перевірки фактів опублікованих в ЗМІ щодо діяльності «Київміськбуду». Справи компанії в останні роки йшли не надто добре, а на початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Нагадаємо, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 26 портативних радіостанцій для укриттів на суму понад мільйон гривень.

До слова, Росія не планує припиняти обстріли України з використанням ракет та дронів-камікадзе. Відсутність обстрілів Києва останніми днями навряд чи варто розглядати як зменшення атак на столицю.