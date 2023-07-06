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Кличко відсторонив голову «Київміськбуду» від обов’язків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кличко відсторонив голову «Київміськбуду» від обов’язків
Ігор Кушнір більше 10 років займав посаду президента «Київміськбуду»
фото з відкритих джерел

Фахівці перевірять діяльність підприємства «Київміськбуд»

6 липня відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На цей час керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків», – наголосив очільник столиці.

Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. Вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва.

Наглядова рада доручила «Київміськбуду» продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Нагадаємо, як стало відомо, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

Зазначимо, що Кушнір більше 10 років займає посаду президента «Київміськбуду». Bihus наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Нагадаємо, що дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.

Теги: Віталій Кличко Ігор Кушнір Київ

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