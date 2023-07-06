Кличко відсторонив голову «Київміськбуду» від обов’язків

Фахівці перевірять діяльність підприємства «Київміськбуд»

6 липня відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«На цей час керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків», – наголосив очільник столиці.

Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. Вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва.

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Наглядова рада доручила «Київміськбуду» продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Нагадаємо, як стало відомо, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

Зазначимо, що Кушнір більше 10 років займає посаду президента «Київміськбуду». Bihus наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Нагадаємо, що дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.